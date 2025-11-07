logo pulso
Subirán tarifas de agua de acuerdo a la inflación: Galindo

Se estima no superará el 5 por ciento para el ejercicio fiscal de 2026, señaló el alcalde

Por Rolando Morales

Noviembre 07, 2025 12:43 p.m.
A
Enrique Galindo / Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo / Foto: Omar Hernández-Pulso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la Junta de Gobierno del Interapas aprobó un ajuste tarifario equivalente al nivel de inflación, que se estima no superará el 5 por ciento para el ejercicio fiscal 2026.

El edil aclaró que no se trata de un aumento, sino de una actualización mínima necesaria para mantener la operación del organismo operador de agua. "En esencia, no es ningún aumento, simplemente se mantiene la tarifa al nivel de la inflación para no decrecer", señaló.

Durante la sesión, realizada con la participación de representantes empresariales y de los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, la propuesta fue aprobada por unanimidad. Galindo Ceballos confió en que el Congreso del Estado avalará esta decisión, al igual que lo hicieron 14 organismos operadores del interior del estado, que tampoco solicitaron incrementos mayores.

El presidente municipal destacó que el ajuste es indispensable para sostener los costos del sistema de agua potable, drenaje y tratamiento, ya que no existen subsidios federales, estatales ni municipales para su operación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ajuste, precisó, aplicará principalmente para el sector popular, que concentra la mayor parte de los usuarios domésticos con tarifa fija.

