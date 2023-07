Ricardo Salinas localiza a Diego; va al Mundial de Freestyle

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- El fin de semana el empresario Ricardo Salinas Pliego pidió ayuda en redes sociales para encontrar a un joven mexicano que estaba en un semáforo de la Ciudad de México pidiendo apoyo económico para ir al Mundial de Freestyle y ya lo encontró.

El joven se llama Diego y ya estuvo en TV Azteca, empresa de la que es dueño Ricardo Salinas Pliego.

Incluso, Diego Huepa compartió el momento de su visita a la televisora del Ajusco con un mensaje, "¡Sí me encontraron!".

Diego estuvo como invitado en el noticiero Hechos AM donde contó cómo le cambió su presente el video que compartió la conductora Mónica Garza.

"Mi vida cambió totalmente, salí de mi casa el día domingo como una persona normal, regresé teniendo encima a muchas personas tratando de contactarme, mandándome mensaje, solicitudes, fue un caos", dijo el joven mexicano.

El freestyler mexicano busca competir en el Mundial de la especialidad a realizarse del 20 al 23 de agosto en República Checa.

Diego cumplirá su sueño de competir en el Mundial, es su primera experiencia a nivel internacional y detalló que ya tiene pagado el vuelo de avión, sólo resta costear el hospedaje y los alimentos.

"Tuve un golpe de suerte que ahorita me están ayudando mucho, ya tengo mi vuelo redondo a Europa, me quiero medir con los más grandes, voy como el caballo negro, trataré de hacer lo que pueda", explicó el freestyler.