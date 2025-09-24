logo pulso
Ricky Martin anuncia gira por México

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 04:34 p.m.
Ricky Martin anuncia gira por México

El regreso de Ricky Martin a México ya tiene fecha. La tarde de este miércoles, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al anunciar que su gira Ricky Martin Live tendrá una parada en México.
La noticia fue dada a conocer por la empresa Music Vibe a través de sus redes sociales y, minutos más tardes, confirmada por el intérprete de "La vida loca".
Este recorrido por tierras aztecas dará inicio en marzo del 2026 e incluirá siete presentaciones en algunas de las ciudades más importantes.
¿Cuándo y dónde se presentará Ricky Martin?
De acuerdo con las fechas publicadas por el también actor, el tour arrancará en Querétaro el próximo 12 de marzo y llegará a Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, para cerrar con último concierto en Mérida.
Hasta la fecha solo se tiene programada una sola presentación por ciudad, pero hay grandes probabilidades de que puedan abrirse otras. Estas son todas las fechas de Ricky en México:
Querétaro - 12 de marzo, Autódromo Querétaro
CDMX - 14 de marzo, Estadio Fray Nano
Guadalajara - 18 de marzo, Estadio Panamericano
Monterrey - 20 de marzo, Estadio Walmart Park
Chihuahua - 22 de marzo, Estadio Monumental
León - 24 de marzo, Explanada Poliforum
Mérida - 28 de marzo, Parque de Besibol Kukulcán
¿Cuándo y cómo adquirir los boletos?
De acuerdo con la empresa, la venta de los boletos para todos los conciertos se llevará a cabo el mismo día: el próximo 2 de octubre en punto de las 11:00 horas.
La compra se realizará en la página oficial de Funticket y los precios aún no se han revelado.
El anuncio llega tras la colaboración que Martin realizó este año con Carin León, en la que fusionó el regional mexicano con el pop latino; además de su reconocimiento en la última entrega de los MTV Video Music Awards, donde recibió el primer Latin Icon Award, galardón creado para reconocer a las estrellas latinas que han marcado un antes y un después en la música y en la cultura pop mundial.

