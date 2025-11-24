logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"Ridículo", discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum

La mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 10:47 a.m.
A
Ridículo, discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum

Entre risas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno haya intervenido para que la tabasqueña Fátima Bosch ganara el concurso Miss Universo 2025 con el objetivo de hacer una cortina de humo ante los problemas que hay en México, como se ha afirmado en redes sociales.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró sus felicitaciones a Fátima Bosch y señaló que más allá de los cuestionamientos a este tipo de concursos, la nueva Miss Universo tiene el mérito de levantar su voz cuando trataron de minimizarla y eso, indicó, "tiene mucho mérito".

"¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, Presidenta?", se le preguntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Sheinbaum llama a manifestación pacífica por el 25-N

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a quienes participen en la movilización mañana por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, a manifestarse de forma pacífica. La jefa del E...

Entre risas respondió: "Ay, es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas.

"Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de los cuestionamientos que pueda haber por los certámenes de este tipo, ella además de tener su mérito siempre, levantó su voz y en donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito, mucho mérito", respondió.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ridículo, discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum
Ridículo, discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum

"Ridículo", discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum

SLP

El Universal

La mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas

J Balvin cierra el Flow Fest con show de eras y apoyo al reguetón mexa
J Balvin cierra el Flow Fest con show de eras y apoyo al reguetón mexa

J Balvin cierra el Flow Fest con show de eras y apoyo al reguetón mexa

SLP

El Universal

El colombiano repasó sus hits y celebró el ascenso del movimiento mexicano

Kike Mayagoitia queda fuera de La Granja VIP
Kike Mayagoitia queda fuera de La Granja VIP

Kike Mayagoitia queda fuera de La Granja VIP

SLP

El Universal

La tensión entre Eleazar y César volvió a estallar mientras Adal Ramones anunció cambios que moverán la dinámica

Kevin Spacey aclara: "No estoy sin hogar", los titulares exageraron
Kevin Spacey aclara: "No estoy sin hogar", los titulares exageraron

Kevin Spacey aclara: "No estoy sin hogar", los titulares exageraron

SLP

El Universal

El actor explicó que no tiene residencia fija por trabajo, pero negó vivir en la calle y agradeció el apoyo que recibió tras la confusión