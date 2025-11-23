Claudia Sheinbaum Pardo inaugura Museo Casa Benito Juárez en Veracruz
El recinto histórico se inaugura para preservar la memoria de Juárez en Veracruz
VERACRUZ, Ver., noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Museo Casa Benito Juárez, el recinto histórico en el que el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz junto a su gabinete durante los años más complejos de la República.
Desde sus redes sociales, la mandataria recordó que este 2025 se cumplen 170 años de la expedición de la Ley Juárez, uno de los pilares del proyecto liberal que sentó las bases del Estado laico, limitó los privilegios de las élites e impulsó la igualdad jurídica en el país.
Sheinbaum sostuvo que la resistencia frente a los conservadores y el triunfo del movimiento liberal encabezado por Juárez "son hazañas que nos enseñan que nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios".
El nuevo museo busca reforzar la memoria histórica sobre el periodo en el que Juárez defendió la República frente a la intervención extranjera y los intereses conservadores. Con esta reapertura, el Gobierno federal reafirmó su narrativa: la defensa del proyecto nacional y la justicia social como pilares de la vida pública.
