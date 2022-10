Ringo Starr confirma que dio positivo a Covid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El exBeatle, Ringo Starr, ha encendido las alarmas entre sus seguidores debido a su estado de salud. La noche del pasado sábado, el cantante, de 82 años, se vio obligado a cancelar el concierto que tenía programado en Buffalo, debido a un repentino malestar.

Aunque los comunicados indicaban que sólo se trataban de algunas molestias que le impedían cantar, acaba de confirmarse que se trata de un contagio de Covid-19.

La noticia fue dada a conocer través de las redes sociales del cantante, donde se explicó que no presenta síntomas graves y llevará su recuperación en casa.

"Hoy se confirmó que Ringo tiene Covid y su actual gira, All Starr, estará en espera mientras se recupera", escribió su equipo de trabajo junto a una fotografía del músico.

Asimismo, detallaron que las fechas que tenía pactadas para los próximos días serán suspendidas, pero que el músico espera estar de vuelta en los escenarios muy pronto.

"Ringo espera retomar lo antes posible y se encuentra recuperándose en casa. Como siempre, él y los All Starrs envían paz y amor a sus fans y esperan verlos de nuevo en la carretera pronto".

Por el momento no se han dado más detalles sobre el estado del exBeatle ni de cómo pudo contagiarse del virus; sin embargo, sus fans se han volcado en mandarle sus mejores deseos y una pronta recuperación: "Mejora pronto Rey", "Ánimo, que estés bien muy pronto", "Las mejores vibras, recupérate", "Deseándote una pronta recuperación", son sólo algunos de los mensajes que pueden leerse.