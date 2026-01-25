ROBERT REDFORD SUNDANCE LE RINDE TRIBUTO

"Robert Redford eres un Dios para mí". La frase lanzada este viernes por el director Gregg Araki antes de presentar su nueva película ´I Want Your Sex´, resume el espíritu que atraviesa esta edición del Festival de Sundance: un homenaje colectivo a la estrella de Hollywood que convirtió a Park City (Utah) en el epicentro del cine independiente y que hoy es despedida con nostalgia por artistas, público y organizadores.

"Creo que jamás nadie en la industria de Hollywood pensó, voy a usar mi increíble y poderoso talento de superestrella para crear este espacio para cineastas rarísimos con diferentes voces", dijo Araki. "Posiblemente sin Sundance, yo no estaría aquí",añadió el exponente del New Queer Cinema, quien comenzó su carrera en este encuentro en 1992 con ´The Living End´.

La figura de Redford siempre ha estado presente en el Festival de Sundance: en los videos introductorios de los estrenos en los emblemáticos teatros de la pequeña y montañosa Park City, en las anécdotas de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, o en la especulación sobre su vida cuando dejó de recorrer las calles de la pintoresca ciudad que en esta época del año combina el cine con el esquí por igual.

El festival se trasladará a la ciudad de Boulder, Colorado, a partir de 2027, en medio de un proceso de reconfiguración marcado por presiones financieras y cambios en el consumo del cine independiente, tras más de cuatro décadas de historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí