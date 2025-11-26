logo pulso
Roberto Palazuelos responde a acusaciones de Profeco

El actor y empresario se defiende de las acusaciones de la Profeco sobre su hotel en Tulum

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 08:33 p.m.
A
Roberto Palazuelos responde a acusaciones de Profeco

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- "Síganme haciendo publicidad". Esta fue la frase con la que Roberto Palazuelos respondió a la polémica que envuelve al "Diamante K", uno de los hoteles que tiene en Tulum. Y es que, de acuerdo con un comunicado publicado por la Profeco, este establecimiento fue clausurado por precios excesivos.

En el documento, publicado el pasado 21 de noviembre, la procuraduría explicó que llevó a cabo una investigación en más de 20 negocios locales, entre ellos el del "Diamante negro", esto debido a varias denuncias sobre incrementos de tarifas en los servicios básicos y turísticos, además de otras regularidades.

Como resultado del operativo, al establecimiento del llamado "Diamante negro" se le habrían colocado sellos de suspensión, algo que Palazuelos negó rotundamente.

A través de su cuenta oficial de X, el actor y empresario dio su versión de los hechos, en la que acusó a la dependencia de usar su nombre para "dar nota" y, aunque afirmó que sí existe una sanción, explicó que las razones eran otras:

"La única sanción de mi hotel 'Diamante K' fue por no tener escrito mililitros en el menú. No fue sancionado por ningún exceso, son mentiras, pues sin Palazuelos no hay nota, sigan haciéndome publicidad", escribió.

En un segundo mensaje, y ante la insistencia de los usuarios, el también conductor reiteró:

"No hay ninguna sanción de exceso de nada, es solo por no tener escrito mililitros en el menú".

Por su parte, la Profeco afirmó que el "Diamante K" excedía había violado diversos lineamientos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre las que destacaban la exhibición de los precios en moneda extranjera y la exigencia de la propina:

"No exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina. No se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español", se puede leer en el escrito.

Ni en la página oficial del hotel, ni en sus redes sociales se ha publicado una respuesta a lo sucedido.

