Rocío Dúrcal regresa al cine con concierto en 20 aniversario luctuoso

llegará a cines el próximoLa, quien fuerae intérprete de temas como "Déjame vivir" y "Amor eterno", se verá gracias a la proyección de unque ofreció en elduranteEl recital en donde tuvo como invitados a, es considerado uno de los más importantes en su carrera, por haber sido laen que se presentaba en el recinto de Reforma, de la Ciudad de México.Dúrcal falleció en, a los 61 años de edad, a causa de, el cual se le había diagnosticado cinco años antes.El lanzamiento de "" se logra mediante una alianza estratégica entre Cinépolis +QUE CINE de Cinépolis ySus hijashan indicado que no hay mejor manera de rendirlea su madre, que invitando a sus fans a revivir elen la"Nos llena dever que este gran, con la primera actuación de nuestra madre en elde la Ciudad de México, pueda ser ahoray estrenado en cines", apuntaron mediante un comunicado de prensa.Dúrcal, nacida enen 1944, supera losde oyentes mensuales en, en donde están canciones de los más de 20 álbumes que grabó. En su trayectoria artística también fue actriz de cine ("Acompáñame" y "Canción de juventud") y fue galardonada con ela la Excelencia Musical.El antecedente más cercano de unen salas con personas ya fallecidos fue el deen el, que el año pasado y durante una semana de exhibición, contabilizó un cuarto de millón es de espectadores (vendidos).Antes había abarrotado laen una. Recién elfue proyectado en elde la capital mexicana, donde la gente bailó, cantó y difundió en redes sociales el ambiente alcanzado.