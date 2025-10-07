Rod Stewart deslumbra con su concierto en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El legendario músico, compositor y productor británico, Sir Rod Stewart, llega a la capital del país con su "One Last Time Tour" con el que busca reafirmar la ola de nostalgia ochentera que está más presente que nunca en el gusto del público mexicano.

La inconfundible voz aguardentosa, la energía inagotable y más de cinco décadas de trayectoria del intérprete de "Da ya think i´m sexy?", "Maggie May", "All or love" o "Baby Jane" tomarán por asalto las instalaciones de Palacio de los Deportes en la CDMX la noche de este martes, para luego presentarse en el Estadio Corregidora en Querétaro el 9 de octubre, en la que podría ser la última gira internacional de Stewart.

También el icónico músico es uno de los artistas más relevantes, en cuanto a ventas se refiere, en la historia con más de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo. Los cuales han destacado en variados géneros musicales incluidos el rock, el folk, el soul y el R&B.

Sir Rod Stewart, de 80 años, ha sido reconocido por galardones importantes dentro de la industria musical, incluidos dos entradas en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el Premio ASCAP Founders por composición otorgado por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores o el Grammy Living Legend.

En 2016 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico, título otorgado por la Reina Isabel II por la celebración de sus 90 años, por sus servicios a la música y la caridad.

El concierto de la Ciudad de México promete ser una de las noches más memorables de este año, la cita será a las 21:00 horas, aunque las puertas serán abiertas un par de horas antes del inicio del show.

¿Qué debes saber si vas al concierto de Rod Stewart?

Si tienes planeado ir a vivir la experiencia de más de medio siglo de Sir Rod Stewar tienes que tomar las debidas precauciones. Si viajas en auto particular hay varios estacionamientos en las distintas entradas del Domo de Cobre.

Si tu idea es llegar por transporte público el metro más cercano es el metro Velódromo de la Línea 9 (color café) de ahí solo hay que seguir las voces de los merolicos que venden sus productos referentes al concierto, un par de cuadras.

Si tu idea es ir más cómodo y piensas llegar en taxi o algún servicio de transporte privado, te recomendamos llegar un poco más temprano para evitar los embotellamientos que siempre suelen ocurrir en espectáculos en este recinto.

Para tu seguridad y comodidad evita llevar mochilas grandes, alimentos o bebidas, u otros artefactos que por sentido común está prohibido ingresar, como armas de fuego o punzocortantes, drogas, cigarros o vapeadores.