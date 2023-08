Rosita Pelayo recibe ayuda económica: necesita cirugía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La actriz Rosita Pelayo está pasando un momento muy difícil, su salud no se encuentra en el mejor momento, ya que está diagnosticada con un tumor en el colon, el cual necesita ser operado con urgencia, sin embargo, su panorama es complicado porque en este momento no cuenta con la solvencia económica para la cirugía.

Pelayo, recordada por sus actuaciones en "¡¡Cachún cachún ra-ra!!", "El pecado de Oyuki", o "La fea más bella" necesita ayuda urgente, sobre todo, porque asegura, no le dan trabajo desde hace tiempo; en entrevista con Pati Chapoy relató que se trata de un asunto de "vida y muerte".

A través de redes sociales, Sylvia Pasquel dio a conocer que ella y otros colegas sumarán esfuerzos para reunir dinero y así poder ayudar a la actriz Rosita Pelayo, por lo que abrieron una cuenta bancaria para que cualquier persona que así lo quiera, podrá ayudar a la actriz.

"Nuestra querida amiga necesita con urgencia una operación para extirpar un tumor en el colon, la meta es juntar 300 mil pesos que cubrirían todo. ¿Qué dice tu corazón, apoyas a Rosita?", se lee en el flayer que ya se distribuye en redes.

Rosita Pelayo está a la espera de que Alberto Estrella y una amiga y socia le den respuesta a su solicitud de recuperar la inversión que hizo para la construcción de una cafetería en el Círculo Teatral del actor.