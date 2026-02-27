Russell Crowe encarna a Hermann Göring en película sobre juicio de Nuremberg

CIUDAD DE MÉXICO

, entre extranjeros y nacionales. Así que EL UNIVERSAL te ayuda a saber de tres de ellos, que vale la pena visitar.A Hollywood le gusta que los actores se sometan a cambios físicos o condiciones difíciles, para considerarlos en sus. Así que en esta película la gente podría ver a un próximo nominado a los, en la figura deLa razón es que elneozelandés tuvo que emplear una delicada y ruda dieta para llegar a pesar cerca dey darle vida a, el cercano colaborador de Adolfo Hitler y responsable de crear a la temible policía secreta, aniquiló judíos y además era amante de la morfina.Fue también, una vez terminada la, una de las cabezas visibles en el mediáticodonde junto con otros alemanes, fue juzgado pory contra la humanidad.le da vida en esta cinta en la que comparte créditos con(el Freddy Mercury en "Rapsodia bohemia"), a quien le toca interpretar alencargado de evaluar a los acusados."En general, lo que me atrae es lo que me aterra: reaccioné alde inmediato, pero curiosamente también me dejó emocionalmente exhausto. ¿Cómo se interpreta a este tipo? Cuando surge ese tipo de pregunta, normalmente es lo que me atrae", dijoen unapara "Deadline".¿El resultado? "" alaba las actuaciones: ", si bien aporta energía conversacional al papel, también aporta una extraña inseguridad; en el camino, su Kelley casi parece olvidar cuál es su trabajo., en cambio, actúa con un dominio consumado, incluso mientras Göring, por diseño, mantiene al público a distancia".Y, lo más importante, considera "", no se trata de un filme que busca el recurso fácil para sacarentre el público."Si bien es ciertamente conmovedora, especialmente en elno te machaca con", apunta el medio.No podía ser de otro modo, pues larecae en, el realizador de "", en la recreó un controvertido reportaje en contra del gobierno de George Bush, así como escrito de "", sobre el hombre que dejaba cartas de baraja en los lugares de los crímenes y que puso de cabeza a la policía estadounidense.Para muchos la próxima ganadora delen la categoría deLa cinta brasileña tiene como protagonista a("Narcos"), también nominado a la estatuilla estadounidense a Mejor, se ubica en, cuando había efectos de laCuenta el pasaje de unque viaja decon la esperanza de reencontrarse con su hijo, pero pronto descubre que es seguido y vigilado por los vecinos de su nuevo refugio.La película tiene algo mexicano, pues el director, incorporó música de filmes como "El espejo e la bruja" (1962), protagonizada por"Mandé a Daniela (Michel, directora delde Morelia) un correo donde la preguntaba quién tenía los derechos de la Llorona y otras peliculas que salieron en DVD. Estaba yo en el montaje de la película y de ahí tomé, como dey sale muy bien en una escena que incluye a una pierna", reveló Kleber.El sudamericano asegura que su idea no era analizar laen sí, sino reconstruir unay época."Enyo tenía nueve años y luego mi madre era historiadora. La dictadura fue más bien un, pero me da mucho gusto cómo esto tiene presencia orgánica un punto social y dramático", expresa.El filme llega con losen Cannes, además del FIPRESCI, que otorga la prensa extranjera acreditada en el mismo certamenLos) que usted ha visto en "Los indestructibles", "300" y "Rambo: última sangre", llegaron a México para coordinar y hacer coreografías en esta película de acción protagonizada porY no fue por capricho, sino porque la historia lo requería al girar sobre un elemento de lasdel, quien luego de capturar a un poderoso, su esposa es asesinada y entonces buscaEs también un pequeño guiño a laeny una muestra de lo que laslogran hacer cuando se lo proponen.Ambos actores consideran que es una manera de enseñar aque existen en donde sea, pero que a nivel militar lo demostraron el pasado fin de semana con la muerte del líder narco "El Mencho".no se quedan atrás en lasLa película tiene escenas dey otras escenas de violencia que le confirieron clasificación "C", es decir, restrictiva y sólo para mayores de 18 años.Es una producción dequetomó para su distribución en cerca de, es decir, la séptima parte de las existentes en la República Mexicana.Es cierto que es lade, pero tiene en la producción a, de "Fear the walking dead" y "Miss Bala".