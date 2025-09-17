Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezarán el cartel de Coachella 2026

NUEVA YORK (AP) — Es esa época del año nuevamente. El cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 ya está aquí.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán los artistas principales en abril de 2026.

Es un momento de cierre de ciclo para Carpenter. En su debut en Coachella 2024, la cantante terminó su interpretación de la canción "Nonsense" con un interesante final. "Coachella, nos vemos aquí cuando sea la artista principal", dijo. Hablando de manifestación.

También en el cartel: Addison Rae, David Byrne, Iggy Pop, The XX, The Strokes, Young Thug, Sexyy Redd, Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, FKA Twigs, PinkPantheress, BIG BANG y muchos más. El grupo global de chicas KATSEYE actuará en el festival por primera vez.

Los fans notaron rápidamente que en la parte inferior del cartel del festival también se incluye una actuación de algo llamado "El Debut en el Bunker de Radiohead Kid A Mnesia".

La banda de rock británica Radiohead anunció recientemente fechas de gira en 20 ciudades de Europa, su primera gira en siete años.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley regresa al Empire Polo Club en Indio, California, durante dos fines de semana: del diez al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026.

La preventa comienza el viernes a las 2:00 p.m. del Este (1800 GMT/11:00 am Pacífico).