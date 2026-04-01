Scarlet Gruber busca entrar al club de villanas icónicas de la TV

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Entre las villanas de telenovela hay algunas que han dejado huella profunda en los espectadores, por ejemplo,

(María Rubio) de "Cuna de Lobos" (1986) o

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(Itatí Cantaral) del melodrama "María la del Barrio" (1995), cuya maldad ha traspasado fronteras; por eso la actriz venezolanaespera haberse acercado a ellas con su papel de, de quien se despidió el viernes pasado con el fin de "Doménica Montero"."Tengo, porque es un personaje que para mí fue muy especial y del cual me da tristeza despedirme, pero también me llena de agradecimiento el haberlo podido interpretar", expresó Gruber.Kiara, quien en esta ficción le hiciera laa Doménica, personaje al cual le dio vida; porque creía que ésta le había robado el cariño de su familia y amigos; fue para Scarlet un ser humano consin sanar, motivo por el cual la gente pudo haber simpatizado con ella, aunque su comportamiento fuera deplorable a lo largo de la trama."Para mí fue muy importante, y no hacer una villana que se quedara en lo cliché, que fuera mala de lo 'malolandia', sino que tuvieradentro de la oscuridad que la rodeaba. Creo que Kiara sufrió mucho durante su infancia, que nunca se sintió reconocida, que siempre estaba en búsqueda de esa validación y el reconocimiento de los demás, por eso actuaba como actuaba, tiene una justificación y eso la hace muy especial".Este personaje también tuvo suscon susy hasta en la manera en que le hacía maldades a los demás."Es un proyecto en el que me divertí, en el que me desafié y el cual entra en la lista de mis. Doménica Montero me entregó muchísimas cosas, yo creo que la más importante fue la recuperar lo divertido de mi carrera, había interpretado personajes bastante oscuros, o que me desafiaban desde un grado emocional bastante fuerte y Kiara me llenó de diversión, me despertaba emocionada para ir a trabajar, porque podía hacer travesuras y enfrentarme a un elenco maravilloso. Me llevo ese amor al arte que necesitaba volver a encontrar".Scarlet comentó que no pudo haber tenido mejores compañeros para contar esta historia, comenzando con, con quien tenía tiempo queriendo trabajar, ocon quien coincidió después de dos años, y sobre todo con, cuya creación de su personaje el capataz, le permitió que el suyo también brillara."Para mí es un compañero super talentoso y muy generoso. Genaro es mi personaje favorito de toda la novela, desde que lo leí dije, qué gran personaje, porque estaba escrito de manera espectacular; pero además Brandon le dio una magia y un carisma que son innatos en él, entonces creo que le dio mucha luz a esta historia; así que laque tuvo con Kiara fue en base al respeto y admiración que ambos nos tenemos".Otra de las cosas que le dio mucha satisfacción de este proyecto, es que lograron darle unal no reproducir totalmente las versiones anteriores ("La Dueña" y "Soy tu dueña"), al actualizar el guión y profundizar en la historia de otros personajes, lo que consideró fue algo que