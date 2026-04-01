Padre e hijo mueren tras administración de suero vitaminado
Autoridades de Salud colaboran con Fiscalía para esclarecer muertes por suero vitaminado.
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HERMOSILLO, Son., abril 1 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora investiga la muerte de padre e hijo tras la administración de suero vitaminado vía intravenosa en una
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clínica privada de Hermosillo.
Como parte de los actos de investigación, la mañana de este miércoles 1 de abril, se ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, en Hermosillo.
En el lugar se aseguraron diversos medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación, indicios que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.
La Fiscalía de Sonora comunicó que se tiene plenamente identificada a una persona de interés, cuya probable participación en los hechos es materia de investigación.
El inmueble quedó asegurado por la representación social y continúa siendo procesado por personal ministerial, pericial y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).
De manera paralela, la Fiscalía trabaja en coordinación con autoridades de Salud Sonora, a fin de integrar los elementos técnicos y sanitarios que permitan establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades.
En el Hospital Regional de Hermosillo hay una mujer de nombre Catalina que se encuentra internada en urgencias por la suministración de un suero vitaminado vía venosa.
Diego pidió a los hermosillenses una oración por su hermana y a las autoridades de salud que le brinden la atención necesaria pues se le dañó el hígado y los riñones con la canalización del suero.
Comentó que la mujer no tenía ninguna enfermedad, acudió a una clínica a ponerse vitaminas porque andaba cansada.
En redes sociales proliferan los anuncios -sin control de autoridades sanitarias- donde se promociona la aplicación de suero vitamínico en clínicas privadas, incluso de particulares con servicio a domicilio.
Destacan beneficios a la salud como fortalecimiento del sistema inmunológico; reduce el estrés y fatiga; limpia y regenera el hígado; fortalece los huesos y produce glóbulos rojos para prevenir anemia, entre otros.
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