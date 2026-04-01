Padre e hijo mueren tras administración de suero vitaminado

HERMOSILLO

, Son., abril 1 (EL UNIVERSAL).- Ladel Estado (FGJE) de Sonora investiga la muerte de padre e hijo tras la administración de suero vitaminado vía intravenosa en una

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privada deComo parte de los actos de investigación, la mañana de este miércoles 1 de abril, se ejecutó unaen un inmueble ubicado en la, enEn el lugar se aseguraron diversos medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos,, equipo de cómputo y, indicios que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.La Fiscalía de Sonora comunicó que se tiene plenamente identificada a una, cuyaen los hechos esEl inmueble quedó asegurado por la representación social y continúa siendo procesado por, pericial y de la(AMIC).De manera paralela, la Fiscalía trabaja en coordinación con, a fin de integrar losy sanitarios que permitan establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso,En el Hospital Regional dehay una mujer de nombreque se encuentrapor la suministración de un suero vitaminado vía venosa.pidió a los hermosillenses una oración por su hermana y a las autoridades de salud que le brinden la atención necesaria pues se le dañó el hígado y los riñones con la canalización del suero.Comentó que la mujer no tenía ninguna enfermedad, acudió a unaa ponerseporque andaba cansada.Enproliferan los anuncios -sin control de autoridades sanitarias- donde se promociona la aplicación deen clínicas privadas, incluso de particulares con servicio a domicilio.Destacancomo fortalecimiento del sistema inmunológico; reduce el estrés y fatiga; limpia y regenera el hígado; fortalece los huesos y produce glóbulos rojos para prevenir anemia, entre otros.