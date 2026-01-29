logo pulso
SEBASTIÁN YATRA VIENE A SAN LUIS

Por EFE

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
SEBASTIÁN YATRA VIENE A SAN LUIS

El cantautor colombiano Sebastián Yatra anunció este miércoles su regreso a México con su gira latinoamericana ´Entre Tanta Gente´, donde visitará gran parte del país, según informó la promotora Ocesa.

El ganador de dos premios Latin Grammy iniciará sus presentaciones el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y culminará el 20 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara, aunque pasará por ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León.

"Tras una etapa internacional que incluyó una exitosa gira por España y el anuncio de la fase latinoamericana del tour, Yatra confirma ahora su paso por México, uno de los mercados clave en su trayectoria artística", aseveró la promotora en el comunicado.

La gira se enmarca en medio del universo creativo de ´Milagro´, el más reciente proyecto discográfico del colombiano, el cual está compuesto por 17 canciones y representa una etapa de transformación personal y artística. 

