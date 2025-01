La Vida Controversial de Selena Gomez

Detrás de su imagen de estrella mundial, Selena Gomez ha librado batallas que pocos vislumbran. Su vida ha sido un constante ir y venir entre el glamour de la industria del entretenimiento y las controversias que la han llevado a acaparar los titulares de todo el mundo.

Desde su mediática relación con Justin Bieber, que terminó por convertirse en un fenómeno cultural, hasta sus problemas de salud y, más recientemente la petición del político estadounidense, Sam Parker, de que fuera deportada por un video que lanzó a favor de los indocumentados.

A continuación, te presentamos un recuento de los momentos más polémicos de esta joven artista.

Relación y ruptura con Justin Bieber: Se conocieron en 2009, cuando ambos estaban en lo más alto de sus carreras. Comenzaron a salir en 2010; sin embargo, hicieron oficial su romance hasta el 2011 cuando aparecieron juntos en la fiesta del Oscar de Vanity Fair. Desde ese momento se convirtieron en la pareja más seguida de Hollywood. Pero la felicidad duró poco.

En 2012 se separaron por primera vez. Ambos alegaron problemas de agenda, aunque los rumores de celos e infidelidades circularon. Durante los casi seis años siguientes, las reconciliaciones y rupturas se convirtieron en una constante. Justin fue relacionado sentimentalmente con Barbara Palvin, Kylie Jenner y Hailey Baldwin; en sus pausas con Gomez. Mientras que ella admitió sufrir problemas mentales y de salud.

"Jelena" llegó a su fin, de manera definitiva, en 2018 y meses después de la separación, Bieber anunció su compromiso y boda con Hailey.

Rumores de rivalidad con Hailey Bieber: Desde su noviazgo con Bieber, los fans solían comparar a Selena con Hailey, pero cuando la modelo y el cantante se casaron, los rumores de una enemistad cobraron fuerza.

El público y los mismos medios las enfrentaban. Sin embargo, en 2022, ambas posaron juntas en un evento, buscando desmentir las especulaciones. Hailey agradeció públicamente a Selena por defenderla de ataques en redes sociales, y ambas afirmaron no tener conflicto entre ellas.

Problemas de salud: lupus y salud mental: En 2015, Selena reveló que padecía lupus, una enfermedad autoinmune que requirió quimioterapia y, eventualmente, un trasplante de riñón en 2017. Además, reconoció abiertamente su lucha contra la ansiedad, depresión y el trastorno bipolar que le fue diagnosticado; incluso, acudió a clínicas de rehabilitación para tratarse.

Conflicto con Francia Raisa: La amistad entre Selena y Francia Raisa fue uno de los episodios que más controversia generaron. Tras ser diagnosticada con Lupus, la salud de Gomez se complicó al grado de ser sometida a un trasplante de riñón, el cual le fue donado por la actriz. Las tensiones surgieron tiempo después de la operación, cuando Selena mencionó en una entrevista que su "única amiga en la industria" era Taylor Swift, lo que muchos interpretaron como un desaire hacia Francia.

Posteriormente Raisa dejó de seguir a su amiga en las redes sociales y tomó decidió tomar distancia. Las críticas no se hicieron esperar lo que orilló a Gomez a pedir disculpas, aunque la relación ya no fue igual.

Relación con The Weeknd: En 2017, durante uno de sus truenes con Justin, Selena se convirtió en tema de conversación por el breve romance que mantuvo con el cantante The Weeknd.

Aunque en ese momento ambos eran solteros, el público se lanzó en contra de Gomez, pues el famoso acababa de terminar su relación de varios años con la modelo Bella Hadid, hasta entonces amiga cercana de la artista.

El romance duró menos de un año, pero fue sumamente mediático; sobre todo porque ambos debutaron como pareja en la alfombra roja del MET, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda y el entretenimiento.

Participación y críticas por "Emilia Pérez": Una de sus polémicas más recientes tiene que ver su protagónico en la cinta "Emilia Pérez". La trama se centra en un narco mexicano que decide transicionar de hombre a mujer y dejar su pasado oscuro a atrás.

Selena interpreta a la esposa del capo y aunque ella reconoció que fue un verdadero reto, pues es una película completamente hablada en español, las críticas al trabajo de la estadounidense no se hicieron esperar, especialmente por la pronunciación.

Eugenio Derbez fue uno de los primeros detractores de Gomez. Durante una entrevista con Gaby Meza, calificó la interpretación de la actriz como "indefendible"; incluso, señaló que su poca comprensión del español le quitó intensión a los diálogos y al personaje.

El mexicano fue sumamente atacado por estos comentarios, al grado de que ofreció disculpas públicas y se alejó de las redes; sin embargo, tras la filtración de varios videos en plataformas como TikTok, el público le dio la razón al comediante.

Controversia por su apoyo a los migrantes: Esta semana, Gomez se convirtió en tendencia en las redes sociales por un video que compartió en Instagram y en el que aparecía llorando y pidiendo disculpas por las deportaciones masivas del gobierno de Trump.

"Toda mi gente está siendo atacada. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo", dijo visiblemente afectada.

Tras la viralización del clip, el político republicano, Sam Parker, la acusó de elegir a los migrantes indocumentados por encima de su nación; incluso pidió que fuera deportada. Por su parte, la artista respondió a los ataques: "señor Parker, señor Parker. Gracias por las risas y por las amenazas".