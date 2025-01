Selena Gomez responde a republicano que sugirió deportarla

Selena Gómez no solo generó incomodidad entre algunos internautas con un video, que luego eliminó, sobre la crisis migratoria en Estados Unidos y los afectados mexicanos, sino que también provocó el enojo de Sam Parker, candidato al Senado republicano, quien sugirió que la cantante debería ser deportada.

Este lunes 27, la actriz de "Emilia Pérez" expresó su angustia por las deportaciones masivas que comenzaron con la llegada de Donald Trump al poder. "Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo", dijo entre lágrimas.

Parker, por su parte, publicó en X un mensaje en el que afirmó que Selena, debido a su ascendencia mexicana, debería regresar a su país de origen. 'Selena Gómez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Tiene una actitud de derecho hacia Estados Unidos, como sus abuelos ilegales. ¿Quizás Selena también debería ser deportada?', escribió.

Lejos de intimidarse, Selena respondió con sarcasmo en Instagram: "Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y por las amenazas".

La cantante también enfrentó críticas en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron su video como un intento de ganar empatía tras la controversia sobre su acento en español en 'Emilia Pérez', película que ha sido señalada por abordar de forma insensible temas como el narcotráfico y la desaparición forzada en México.

No es la primera vez que Selena se pronuncia sobre la migración. En 2019, produjo la serie documental de Netflix 'Living Undocumented', que documenta las experiencias de familias indocumentadas en Estados Unidos.