Selena Gomez deslumbra en los Golden Globes 2026 con vestido de terciopelo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La actriz Selena Gomez sabe cómo destacar en una alfombra roja. Esta vez robó miradas en la 83.ª edición de los Golden Globes, gala a la que asistió como parte de las estrellas nominadas en la categoría de mejor actriz de una serie de televisión, musical o comedia, por su papel en "Only Murders in the Building".

La actriz de origen latino brilló con su estilo impecable, al lucir un diseño hecho a medida de la firma de lujo Chanel. Apostó por una elegancia clásica y llena de glamour: blanco y negro; terciopelo y plumas.

Selena Gomez, la más elegante de los Golden Globes 2026

La actriz Selena Gomez, la mujer más seguida de Instagram, eligió un vestido de la firma de lujo Chanel, creado por su director creativo Matthieu Blazy. El blanco y el negro son códigos de la marca que resaltan en el traje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La intérprete de "Calm Down" desfiló en la alfombra roja con un vestido columna de terciopelo negro, el cual resalta por su escote strapless con un especial bordado de flores y plumas de color blanco.

El escote en la parte posterior nos da una forma de corazón que es una belleza, una mezcla de romanticismo y sensualidad al dejar los hombros al descubierto con ese detalle tan delicado.

Según refleja la revista de moda "Vogue", las talentosas manos de los talleres de Chanel dedicaron 323 horas a la confección de la pieza.

En algunas imágenes se logra apreciar que la artista complementó su vestido columna con zapatos de punta satinados. La joyería también es de la casa fundada por Coco Chanel, lució pendientes y anillos, dejando el cuello libre de collares y así permitir que el aplique de plumas sea el único protagonista en esa zona.

El beauty look de Selena Gomez

Selena Gomez fue fiel a un estilo Old Hollywood renovado, con su corte bob peinado de lado y con ondas suaves. El maquillaje no fue para nada tímido, gracias a unos labios en tono vino y a una mirada cuidada y cejas definidas.

La manicura de la actriz no pasó desapercibida y, seguramente, no tardará en estar en tendencia: uñas 'squoval' (cuadradas con esquinas ovaladas) con esmalte negro, a tono con el terciopelo de su atuendo, por eso su nail artist, Tom Bachik, llamó este estilo: Velvet Noir Mani.