Selena Gómez: Éxito y controversia en su carrera

Las críticas no han impedido que la actriz Selena Gómez mantenga sus posibilidades de ganar un premio, gracias a su nominación a los Globos de Oro 2025 por su interpretación en la película "Emilia Pérez". Este drama ha generado fuertes señalamientos hacia la intérprete debido a su acento en español en el papel, pero este domingo podría alzarse con el galardón a Mejor Actriz en un Papel Secundario.

Con más de dos décadas de carrera en la industria del entretenimiento, que abarca televisión, cine y música, Selena interpretó a Jessi del Monte, la exesposa de un narcotraficante que es exiliada de su país y abandonada cuando él decide hacer la transición de hombre a mujer y finge su muerte.

Su actuación fue duramente criticada, especialmente en México y otros países hispanohablantes, donde en redes sociales como Twitter y TikTok se mofaron de su acento y de algunas frases que Selena pronunció, pues se notaba que no dominaba un español fluido.

Fue el director Jacques Audiard quien eligió a Selena para interpretar a Jessi, un personaje que acompaña a Emilia (Karla Sofía Gascón) y Rita (Zoe Saldaña). Sin embargo, el rol no fue fácil para la cantante, quien ha admitido en entrevistas que no hablaba español con fluidez y tuvo que trabajar arduamente para mejorar en este aspecto, a pesar de su ascendencia mexicana por parte de su padre Ricardo Joel Gómez, quien es regiomontano.

¿Quién es Selena Gómez?

A lo largo de su carrera, Selena ha evolucionado desde su éxito como estrella juvenil en la serie "Los Hechiceros de Waverly Place" de Disney Channel, que le permitió ganarse el cariño de millones de seguidores. Desde entonces, ha diversificado su carrera, incursionando en la música, la producción y, sobre todo, en la actuación en proyectos más serios y complejos, como "Emilia Pérez" y la serie "Only Murders in the Building".

En la música, Selena se ha consolidado como una de las artistas más exitosas de la última década, con álbumes que han encabezado las listas de popularidad, como "Rare" (2020) y "Revival" (2016). Canciones como "Calm Down" (más de mil millones de reproducciones en Spotify) y "Good For You" (con más de 700 millones de reproducciones) han dejado una huella en la industria musical.

Además, su trabajo como productora ejecutiva de "13 Reasons Why" ha reforzado su estatus como una figura influyente, dispuesta a asumir riesgos creativos y a abordar temas sensibles, como el suicidio adolescente y la salud mental. Ha sido una defensora activa de estas causas, utilizando su plataforma para promover la importancia del bienestar emocional.