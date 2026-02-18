Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en "LCDLF" Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Desde este 17 de febrero, "

" de

abrió sus puertas a las celebridades que formarán parte de esta, en la que el público podrá conocer el lado más íntimo de los participantes y decidir, semana a semana, quién se queda y quién abandona la competencia.En esta temporada, el programa apuesta por unay figuras mediáticas, prometiendo convivencia intensa,inesperadas y. Estos son algunos de los famosos confirmados.Lay una de las figuras más influyentes en los certámenes de belleza en México fue la primera confirmada. Su carácter directo, liderazgo natural y experiencia pública la perfilan como una, poco dispuesta a callar y preparada para la confrontación.En años recientes, Jones incursionó en elcon la obra "" y ha fortalecido su faceta como, participando en foros de desarrollo personal y profesional.Ícono de lasy reconocida por sus villanas memorables,cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en, cine y televisión. Suy sin filtros la convierte en una de las participantes más impredecibles de la casa.Ha participado en otros realities como "" (2023–2024) y ha estado envuelta en diversas polémicas, incluida su ruptura con sus hermanas Thalía y Ernestina Sodi y su postura pública tras el fallecimiento de su abuela,Una de las incorporaciones más polémicas es la del. Su ingreso fue confirmado tras anunciar quea su cargo como diputado para participar en el reality."Hace como una semana y media me dijo que tenía una invitación para participar en este evento y que iba a pedir", declaróde Morena.Mayer ya participó en "México" en 2023, por lo que su regreso apunta a una, lectura de cámara yintenso.Eles uno de los rostros más populares de redes sociales, con millones deen TikTok e Instagram. Su ingreso representa la voz de ladentro del reality.Además de su éxito en plataformas,ha participado en, eventos internacionales y ha incursionado en lacon temas como "" y "El ganado".La, con más de 14 millones de, se suma como una de las representantes más fuertes de los creadores de contenido latinoamericanos. Ha trabajado con marcas comoy desarrolladospropios.Ahora llega a "La casa" para demostrar que suva más allá de las redes sociales.Empresaria e influencer colombiana,es una de las figuras más explosivas y polémicas de esta temporada. Suy confrontativa la perfila como unadel reality.Su participación amplía su alcance ende Estados Unidos y Latinoamérica y anticipa fuertesdentro de la casa.PatriciaSantaolalla López, conocida simplemente como, es una de las creadoras de contenido más influyentes de México. Alcanzó la fama con su icónica frase "" y posteriormente incursionó en la televisión en programas como "Hoy" (2024).Ha participado en "", explorado lay protagonizado diversosque prometen salir a la luz durante su estancia en el reality.Kenneth "Kenny" Conrado Rodríguez, influencer nacido en Nueva York e hijo de padres dominicanos, se dio a conocer tras participar en la sexta temporada de "".Antes de su incursión en la televisión hispana, construyó una carrera como creador dede vida y. Su reto será consolidar unadentro de la casa y capitalizar el apoyo de susGanador de "" y uno de los estrategas más experimentados del reality. De origen cubano, es conocido por su lectura dely manejo de. Llega como uno de los competidores más peligrosos."Laura G"Detrás de la figura pública se encuentra la colombiana, una profesional eny Periodismo. Alcanzó notoriedad a nivel nacional en 2017 gracias a su participación en el reality "".Ha desarrollado una carrera que combina el, la creación dey distintos proyectos enfocados en el bienestar y la estética femenina. Su presencia en redes se caracteriza por una exposición constante, un relato personal cercano y una gestión activa de sus audiencias.Modelo e influencer español con historial en. Destaca por su perfil físico, disciplina yante cámara. Aporta atractivo y competitividad al elenco.Influencer española conocida por su paso por realities europeos. Genera conversación por suy su presencia en redes. Representa el perfil internacional joven del formato.Creador de contenido enfocado eny estilo de vida. Ha participado en realities de convivencia y competencia. Supuede ser clave en las pruebas.Actriz mexicana formada en el CEA de Televisa. Ha trabajado en series y, además de tener presencia en redes. Entra al reality para mostrar una faceta más personal.Modelo dominicana y ex. Cuenta con experiencia en certámenes de belleza y escenarios internacionales. Aporta glamour y proyección internacional.Actor argentino radicado en México, con trayectoria en. Representa al talento tradicional frente ay celebridades digitales. Su perfil es más reservado."El Divo"Cantante y figura del entretenimiento cubano con amplia trayectoria. Ha sido conductor y personaje recurrente en la farándula latina. Su personalidad promete momentos intensos.Influencer y exparticipante de "". Destaca por suy presencia física. Tiene experiencia previa en dinámicas de encierro y convivencia.Actriz mexicana con carrera eny televisión. Ha compartido públicamente episodios personales que la han mantenido en conversación mediática. Aportaal reality.Atleta cubano y excompetidor de "". Reconocido por su resistencia física y mental. Es uno de los perfiles más fuertes para las pruebas.Zelma "Curvy" CheremConductora e influencer mexicana, promotora del. Ganó Este es mi estilo y participó en "". Combina experiencia en realities con un discurso social.La figura de televisión es conocida por su participación en formatos como "" y "La isla de las tentaciones". Su carácter explosivo, frontal y emocional la ha convertido en una figura altamente polarizante y mediática.