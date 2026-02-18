Sentencian a más de 7 años de prisión a cinco personas

PACHUCA, Hgo., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La

dio a conocer que cinco personas fueron

de prisión, luego de que se les asegurara un arsenal durante un operativo conjunto en Tula, Hidalgo.Precisó que las fueronen posesión de, pistolas, cartuchos y equipo táctico, tras un operativo realizado de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Operación Policial.En los hechos se acreditó la responsabilidad de, Iván N, Santiago N, Omar N y Asgar N, quienes fueron sentenciados por los delitos dede fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.Durante la intervención se les aseguraron cincotipo fusil, tres armas cortas tipo pistola,de distintos calibres, 12 cargadores, cinco casquillos percutidos, cinco chalecos balísticos y una camioneta.Durante la, en procedimiento abreviado, el juez determinó una pena dede prisión para cada uno de los imputados, así como una amonestación, multa económica y el decomiso del armamento asegurado.