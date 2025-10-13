Vecinos denuncian maltrato a perros en la Morelos II

Habitantes denunciaron la presunta situación de maltrato que padecen dos perros en una vivienda ubicada sobre la calle Garay número 804, en la colonia Morelos II donde los animales permanecen en condiciones insalubres y expuestos a las inclemencias del tiempo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, quienes prefirieron mantener el anonimato, la propietaria del domicilio no brinda el cuidado necesario a los canes, los cuales permanecen entre basura y con escaso alimento.

Relataron que durante las recientes lluvias lograron grabar a uno de los perros cubierto de lodo, debido a que el espacio donde se encuentran carece de techo; es decir, no cuenta con protección contra la lluvia y el sol.

"Solo tienen una lona rota en el patio; no cuentan con un techado y el lugar está lleno de basura. Es inhumano tenerlos así", expresó una vecina.

En el sitio se pueden observar botellas de plástico, desechos y otros residuos; incluso, señalaron que uno de los perros, de color negro, ha sido visto amarrado con una cadena.

Los denunciantes lamentaron que, muy cerca de esta colonia, se ubica el refugio animal Huellitas, en el fraccionamiento Valencia, inaugurado por el Gobierno del Estado para atender casos de maltrato, por lo que exhortaron a las autoridades competentes a intervenir y garantizar el bienestar de los animales afectados de este sector.