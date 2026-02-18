logo pulso
Sergio Mayer se ausenta del Congreso para participar en LCDLF

Sergio Mayer estará ausente del Congreso por entre 13 y 17 semanas para reality show.

Por El Universal

Febrero 18, 2026 01:59 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- En entrevista con medios en la Cámara de Diputados, este miércoles 18 de febrero, el diputado

Ricardo Monreal Ávila
, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, declaró que el diputado federal Sergio Mayer Bretón

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


le informó de su posible salida para participar en un reality show.
"Me dijo que tenía una invitación para participar en este evento y que iba a pedir licencia, creo que era lo más lógico", dijo, "lo otro de mantenerse como diputado no hubiera sido conveniente", aseguró.
Además, el morenista afirmó haberle dicho a Sergio Mayer que "tienes razón de separarte en lugar de mantenerte como diputado y en las dos vías, pero él lo decidió así y sí me lo comentó, yo lo sabía ya hace varios días", declaró.
También comentó que "es un asunto que cada uno debe de valorar", pero, dijo "tenemos que revisar, como se dijo, poner filtros, pero eso es un asunto del partido, no mío y ojalá cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí", puntualizó.
Sergio Mayer se ausentará del Congreso para asistir a "La Casa de los Famosos" tras ser confirmado de último minuto para el programa de Telemundo, por lo que le fue otorgada una licencia indefinida para ausentarse de la Cámara de Diputados. El programa tiene una duración aproximada de entre 13 y 17 semanas.

