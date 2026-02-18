Sergio Mayer se ausenta del Congreso para participar en LCDLF

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- En entrevista con medios en la Cámara de Diputados, este miércoles 18 de febrero, el diputado

, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, declaró que el

le informó de supara participar en un reality show."Me dijo que tenía unapara participar en este evento y que iba a, creo que era lo más lógico", dijo, "lo otro deno hubiera sido conveniente", aseguró.Además, el morenista afirmó haberle dicho aque "tienes razón de separarte en lugar de mantenerte como diputado y en las dos vías, pero él lo decidió así y sí me lo comentó, yo lo sabía ya hace varios días", declaró.También comentó que "es un asunto que cada uno debe de valorar", pero, dijo "tenemos que revisar, como se dijo,, pero eso es un, no mío y ojalá cada vez tengamos, incluyéndome a mí", puntualizó.se ausentará del Congreso para asistir a "" tras ser confirmado de último minuto para el programa de Telemundo, por lo que le fue otorgada unapara ausentarse de la Cámara de Diputados. El programa tiene una duración aproximada de entre 13 y 17 semanas.