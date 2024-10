Éxito rotundo de Shakira en México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Aunque su canción dice: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", esta frase en particular no podría ser mejor aplicada para la propia Shakira, y es que su próxima gira mundial se ha convertido en un éxito rotundo tras agotar todas las entradas, incluyendo las de sus conciertos en México.

Hasta hace apenas unas horas, la colombiana había anunciado cinco shows en el Estadio GNP, batiendo así el récord que Taylor Swift impuso en 2023 con su The Eras Tour; sin embargo, esta misma tarde rompió la marca que logró imponer, al abrir una nueva fecha en el recinto.

"Gracias mi México lindo y querido por este logro histórico. Cinco fechas agotadas y vamos juntos por una sexta fecha. ¡No puedo esperar más!", escribió en su cuenta oficial de X.

Con las cinco fechas abarrotadas, y una sexta próxima a salir a la venta, Shakira tendría una audiencia de 390 mil personas, casi cuatro veces más que la última vez que visitó nuestro país, en 2018.

En aquella ocasión, con su "El Dorado Tour", la barranquillera se presentó durante dos noches seguidas en el Azteca, convocado así a 100 mil de sus fanáticos.

Pero esa no fue la primera vez que la cantante puso de cabeza a la capital mexicana con su visita. En 2007 se presentó frente a 210 mil almas con un show gratuito en el Zócalo capitalino; convirtiéndola así en una de las artistas con mayor convocatoria en nuestro país.

Aunque logró superar a la artista estadounidense e igualar los seis conciertos del regreso de RBD, aún le falta superar a un importante rival, Grupo Firme, quien tiene el récord de siete conciertos en este recinto, antes llamado Foro Sol.