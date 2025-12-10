Shakira canta 'Acróstico' con sus hijos en concierto en Argentina
La cantante colombiana emociona al público al interpretar junto a Milan y Sasha la canción dedicada a ellos
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Shakira sorprendió a su público argentino al cantar el tema "Acróstico" junto a sus dos hijos Milan y Sasha, los pequeños acompañaron a su madre en una presentación más de la cantante de su gira "Las mujeres ya no lloran", y el momento de los tres sobre el escenario no sólo conmovió al público, sino a la protagonista.
La colombiana vivió un momento muy especial al interpretar junto a sus hijos la canción que fue lanzada en 2023 y que está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, como una carta de amor maternal incondicional.
El título se refiere a un acróstico literario: las letras iniciales de las líneas de cada verso forman los nombres "Milan" y "Sasha"; durante más de una década, Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué estuvieron unidos con sus hijos, Milan nació en 2013 y Sasha en 2015.
Tras la separación de la pareja, los menores han sido captados cada vez más constantemente junto a su mamá, a quien acompañan en alfombras rojas y en conciertos, ya sea como fans o como en esta ocasión ocurrió, como cantantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Shakira, la más orgullosa de sus hijos
Shakira miró con amor y ternura a sus hijos cuando aparecieron sobre el escenario y cantaron con ella la canción "Acróstico", Milan y Sasha abrazaron y besaron a su madre, quien pidió al público aplausos para sus retoños, quienes se mostraron sonrientes sobre el escenario y emocionados ante los elogios de los presentes.
no te pierdas estas noticias
Shakira canta 'Acróstico' con sus hijos en concierto en Argentina
El Universal
La cantante colombiana emociona al público al interpretar junto a Milan y Sasha la canción dedicada a ellos
Fans acampan desde días antes para el concierto de Bad Bunny en CDMX
El Universal
La pasión de los fans por Bad Bunny se refleja en la decisión de acampar cerca del recinto para asegurar su lugar en el concierto.
Bad Bunny disfruta de la Lucha Libre en CDMX antes de sus conciertos en México
El Universal
Bad Bunny presenta su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en México y disfruta de la Lucha Libre