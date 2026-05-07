Shakira lanza 'Dai Dai', canción oficial del Mundial 2026

A 35 días de que comience el Mundial 2026, Shakira anunció el lanzamiento de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana compartió un fragmento de poco más de un minuto del videoclip de la pieza musical que se grabó en el "Maracaná", el mítico estadio brasileño.

Shakira detalló que la canción completa se lanzará oficialmente dentro de una semana, el próximo jueves 14 de mayo.

"Desde el Estadio Maracaná, aquí está "Dai Dai", la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Próximamente el 14 de mayo ¡Estamos listos!", escribió la cuatro veces ganadora del premio Grammy.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La breve grabación comienza con la toma tres balones oficiales de los Mundiales sobre el césped de una cancha de futbol: primero, el Teamgeist de Alemania 2006; luego, el Jabulani de Sudáfrica 2010; posteriormente, el Brazuca, de Brasil 2024.

Se abre la toma y Shakira tiene en la mano el Trionda, el balón oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La cantante camina hacia adelante y se le suman bailarines con playeras de varias de las selecciones que jugarán en la Copa Mundial. Comienzan a bailar, mientras suena "Dai Dai" y de fondo la cancha del Estadio Maracaná.

Shakira logró reunir a más de 400 mil personas con su concierto gratuito en el Zócalo de la CdMx, con lo que rompió el récord de asistencia.

Shakira se ha vuelto en una de las cantantes más habituales de los Mundiales. Foto: Gobierno de la CdMx

La música de Shakira ha acompañado al Mundial en más de una ocasión. Ya sea siendo la canción oficial o acompañando de forma simbólica al certamen, la colombiana ha aparecido en cuatro copas distintas.

No es coincidencia que el clip que publicó en sus redes sociales oficiales, Shakira haya mostrado al inicio los balones Teamgeist, Jabulani, Brazuca y Trionda, ya que ha sido justo en esos mundiales donde la cantante colombiana ha tenido participación musical, ya sea directa o indirectamente.

Alemania 2006: Aunque no fue la canción oficial, Hips Don´t Lie se convirtió en el tema principal de la ceremonia de clausura, siendo su debut en el certamen mundialista.

Sudáfrica 2010: Con Waka Waka, es la canción más icónica de Shakira en la Copa del Mundo y fue el himno oficial para el torneo. Es, hasta hoy, una de las canciones mundialistas más exitosas de la historia.

Brasil 2014: Nuevamente La La La no fue la canción oficial del Mundial, sin embargo, la versión de Shakira fue inmensamente popular y la interpretó en la clausura en el Estadio Maracaná.

México, Estados Unidos y Canadá 2026: Ahora, con el anuncio de Dai Dai, Shakira suma su segunda canción oficial en los Mundiales.