Shakira lanza polémico comentario a Alejandro Sanz

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Un comentario que Shakira le hizo a Alejandro Sanz frente a Candela Márquez, su novia, está dando de qué hablar en rede sociales, donde consideran que las palabras de la colombiana estuvieron de más, aunque consideran que la intérprete de "La tortura" no habría tenido malas intenciones.

La relación amistosa entre Shakira y Alejandro Sanz ha dado de qué hablar en más de una ocasión, pues para muchos fans de la pareja, entre ellos hay más que una amistad, aseguran que el cantante español en realidad está enamorado de la colombiana.

Han sido tres las ocasiones que musicalmente han colaborado, la primera colaboración fue en 2005 con "La Tortura" (2005), tema del álbum "Fijación Oral Vol. 1" de Shakira, en el que fusionaron pop latino y reggaetón con toques flamencos. El tema ganó dos Grammy Latinos y su video fue icónico por el baile sugerente de Shakira.

La segunda colaboración fue en 2006 con "Te lo Agradezco, Pero No", incluida en "El Tren de los Momentos" de Alejandro Sanz, se convirtió en otro Nº1. lanzado un año después, el tema reforzó su amistad y fue todo un éxito comercial.

La tercera colaboración llegó en 2025 con "Bésame", tema que forma parte del EP "¿Y Ahora Qué?" de Sanz, grabada a distancia con un video sensual que revivió su conexión. Sanz sorprendió uniéndose a Shakira en su gira para cantarla en vivo.

En el documental de Alejandro Sanz, "Cuando nadie me ve", el cual habla de su vida y obra y que estrenó en España tras una crisis existencial del cantante, circula un fragmento del encuentro que tiene con Shakira en Miami cuando él está acompañado de Candela Márquez, su novia desde octubre de 2024.

En ese momento, en el que Shakira conoce a Candela, la cantante se sincera y el comparte a Alejandro lo que comentaron sus hijos sobre su novia, quien se encuentra frente a Sanz.

"Me dicen mis hijos 'es igual a ti, la novia de Alejandro'", expresa la colombiana mientras le sonríe a Alejandro.

El momento ya está dando de qué hablar en redes, hay quienes consideran que ese comentario estuvo de más, y otros piensan que Shakira lo dijo sin mala intención; lo cierto es que desde que se hizo pública la relación de Alejandro con Candela, las comparaciones de ella con Shakira no han parado.

Incluso, en una reciente sesión de fotos de Candela, se leen muchos comentarios que se refieren al gran parecido físico que hay entre ambas.