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SHAKIRA LISTA PARA BATIR RÉCORD EN COPACABANA

Por El Universal

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
SHAKIRA LISTA PARA BATIR RÉCORD EN COPACABANA

Un homenaje a las mujeres latinoamericanas da inicio a la cuenta regresiva para el concierto de la cantante Shakira en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

El evento gratuito busca batir récords de asistencia. Se espera la presencia de alrededor de 2 millones de personas en la playa, generando un impacto económico estimado de aproximadamente 150 millones de euros.

Más de diez marcas han vinculado sus nombres al espectáculo, mientras que la televisión y las plataformas digitales garantizarán una amplia cobertura.

El espectáculo tendrá lugar en el escenario más grande jamás visto: aproximadamente 1500 metros cuadrados, con 680 metros cuadrados de pantallas LED, 56 metros de ancho y una pasarela de 25 metros que conduce al público. Sin embargo, una tragedia se abatió sobre el escenario a pocos días del evento. Un trabajador falleció durante los preparativos. El accidente también ha sido noticia en la prensa internacional, lo que ha vuelto a poner de relieve las condiciones de seguridad en las obras de construcción de espectáculos. 

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