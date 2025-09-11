Shakira y Danna se unen para el cierre de la gira en el Estadio GNP

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Shakira celebrará el último concierto en la CDMX de su gira "Las mujeres ya no lloran", el próximo 18 de septiembre y como se ha hecho costumbre tendrá una invitada especial para acompañarla en algún tema, para este final la invitada será nuevamente Danna con quien compartió el escenario en el primer concierto de la segunda parte de la gira y donde cantaron "Soltera".

Danna y Shakira interpretarán nuevamente dicho tema en el concierto número 12 en el Estadio GNP, espectáculo que consolidará a la cantante colombiana como la primera artista en ofrecer una serie tan extensa en ese recinto.

"¡Hola mi gente! Ya se acerca la fecha para el concierto número 12 en Ciudad de México, imagínense: ¡12 conciertos en el estadio GNP! Esta será mi última fecha en el estadio GNP, ha sido una experiencia realmente inolvidable cantar para ustedes", dijo Shakira en sus redes sociales

Asimismo anunció la participación de la cantante mexicana, aseguró que quiere despedirse por todo lo alto y con alguien especial para ella como lo es Danna.

Por su parte Danna respondió casi de inmediato a la invitación de Shakira a su último show en el GNP con un mensaje en redes sociales

"¡Qué rico compartir escenario una vez más! ¡Te quiero, ´Shaki´! Nos vemos el 18 en el Estadio GNP", dijo la mexicana.

Cuando se lanzó este mismo tema a finales del 2024, Lele Pons, amiga de Shakira, le organizó una fiesta de solteras donde tuvo como invitadas a Belinda, Kenia Os y a la misma Danna, además de otras personalidades como la miss universo Sheynnis Palacios, Greeicy y Fariana, la modelo Karolina Kurkova y la creadora de contenido Eliane Gallero.

Además de Danna, Belinda también participó en esta gira con la cantante colombiana interpretando el tema "Día de enero", donde juntas compartieron el micrófono y la complicidad en una de las canciones más emotivas del repertorio de la colombiana.