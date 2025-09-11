logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Julio Preciado, hospitalizado por neumonía

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 09:32 a.m.
A
Julio Preciado, hospitalizado por neumonía

La salud de Julio Preciado se ha convertido en tema de preocupación, esto, luego de que el cantante revelara que se encuentra hospitalizado en Mazatlán por un problema respiratorio.
A través de un comunicado, que compartió en sus redes sociales, el intérprete de regional mexicano explicó que está bajo supervisión médica por un cuadro de neumonía leve.
"Les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo", escribió.
Preciado también destacó que, aunque la situación no es grave, permanecerá internado y en observación hasta que presente una mejoría.
"Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días", agregó.
El exvocalista de La Banda El Recodo agradeció al equipo médico por la atención que le han brindado; y aprovechó para dirigirse a quienes han estado atentos a su estado de salud.
"A todos los que se han preocupado, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto".
Preciado no habló sobre la presentación que tenía programada para este próximo 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, hasta ahora, se mantiene en pie.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Julio Preciado, hospitalizado por neumonía
Julio Preciado, hospitalizado por neumonía

Julio Preciado, hospitalizado por neumonía

SLP

El Universal

TAYLOR Y TRAVIS: EL LUGAR ELEGIDO PARA SU BODA
TAYLOR Y TRAVIS: EL LUGAR ELEGIDO PARA SU BODA

TAYLOR Y TRAVIS: EL LUGAR ELEGIDO PARA SU BODA

SLP

El Universal

MATTHEW MCCONAUGHEY VUELVE AL CINE
MATTHEW MCCONAUGHEY VUELVE AL CINE

MATTHEW MCCONAUGHEY VUELVE AL CINE

SLP

EFE

OASIS LLEGA A MÉXICO
OASIS LLEGA A MÉXICO

OASIS LLEGA A MÉXICO

SLP

El Universal