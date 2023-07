Siguen los aplausos para el mexicano Rodrigo Prieto en "Barbie"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- "Él es el mejor", responde de inmediato la actriz Margot Robbie al preguntarle cómo fue trabajar con Rodrigo Prieto, el director de fotografía mexicano que retrató el mundo rosa de "Barbie".

En los inicios de su carrera, Margot y Prieto ya habían coincidido en el set de "El lobo de Wall Street" (2013) y, ahora que han vuelto a compartir un proyecto, la actriz asegura que se trata de uno de los mejores directores de fotografía, quien además forma parte de un grupo de genios mexicanos.

"Me recuerdo diciéndole a Greta (Gerwig, directora) 'creo que Rodrigo podría aplastar esto' y lo hizo; pero (además) él tenía una energía realmente linda en el set y es realmente importante que todos a los que tienes a bordo tengan esa energía", comparte Robbie en entrevista.

"El ambiente en el set realmente encaja en la película y queríamos que esto se sintiera como una gran fiesta de baile feliz e inclusiva en la que todos los amigos están invitados, y él es asombroso, hizo cosas increíbles en esta película", añade.

El trabajo de Prieto podrá verse en salas de cine a partir de este 20 de julio en la cinta que protagoniza Margot como la famosa muñeca Barbie y donde la veremos embarcarse en un viaje junto a Ken (Ryan Gosling) hacia el mundo real.

Sobre cómo Prieto ("Amores perros") logró iluminar Barbieland (la tierra perfecta donde viven decenas de Barbies y muñecos Ken), Margot asegura que lo que logró el director de fotografía fue increíble.

"Él creó este cuadro de colores para esta película, llamado 'Techno-Barbie', inspirado en películas en tecnicolor que son una gran referencia para Greta y simplemente viéndolo trabajar es verdaderamente increíble: él nunca para, siempre está ajustando, no enciende la luz para una escena y la deja, constantemente ajusta cada toma... Es fascinante de ver, es brillante y las personas realmente podrán apreciarlo cuando vean la película".

En "Barbie", Margot, quien también es productora, comparte crédito con actores como Will Ferrell ("Elf), Simu Liu ("Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos"), America Ferrera ("Ugly Betty") y Emma Mackey ("Sex educación"), entre otros.