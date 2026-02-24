Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista

SWANSEA, Gales (AP) — Recién salido de su estelar participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, Snoop Dogg se trasladó al sur de Gales para familiarizarse con su más reciente fascinación deportivo: el club de fútbol Swansea City.

Snoop Dogg como nuevo inversionista en Swansea City

El rapero estadounidense e ícono del entretenimiento hizo su primera aparición ante los aficionados del Swansea desde que se convirtió en inversionista del equipo, al asistir al partido en casa contra Preston, que acabó el martes con un empate 1-1.

Snoop Dogg había pedido a los seguidores de Swansea que lo agasajaran agitando toallas —con las palabras "Make some noise" estampadas— cuando saliera al campo antes del partido del Championship, la segunda división. Eso hicieron, por miles, y Snoop Dogg agitó su propia toalla mientras caminaba por el campo y animaba a la multitud.

"He escuchado muchísimas cosas buenas sobre el ambiente, especialmente cuando jugamos de noche", dijo Snoop Dogg en declaraciones difundidas en el sitio web de Swansea la semana pasada.

Participación y contexto de Snoop Dogg en el fútbol gales

Snoop Dogg, quien el Swansea describió como "copropietario e inversionista" desde julio pasado, estuvo recientemente en los Juegos de Milán-Cortina, donde trabajó como corresponsal de NBC y entrenador honorario del equipo de Estados Unidos.

También se le vio pidiéndoles una foto a los curlers británicos Bruce Mouat y Jennifer Dodds durante un partido de dobles mixtos, y anteriormente llevó la llama olímpica.

No se ha revelado la magnitud de la participación de Snoop Dogg en Swansea. El club también cuenta entre sus propietarios minoritarios a la empresaria y personalidad mediática estadounidense Martha Stewart y a la estrella croata del fútbol Luka Modric.

Su participación pone el foco en otro equipo galés poco conocido, después del muy documentado recorrido del Wrexham bajo la propiedad de celebridades de Hollywood.

Swansea ocupa el 14º puesto en el Championship, que cuenta con 24 equipos. El equipo estuvo por última vez en la Liga Premier en 2018.