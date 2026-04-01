Sofía Álvarez rememora su relación con Héctor Bonilla tras 44 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).-

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de vida junto a Héctor Bonilla, rememora la relación que sostuvieron, la cual estuvo marcada por compartir los mismos ideales, relacionados a su profesión y su compromiso con la actuación. Sin embargo, cuando el actor trató de sacrificar, financieramente hablando, todo lo que tenían, ella supo ponerle un freno.Ladel primer actor fueporpara "Sin filtros". En principio, Álvarez se mostró reticente a hablar de los pormenores que rodearon su matrimonio, no sólo por su personalidad, sino por su deseo de preservar todos los detalles de la historia que la unió a Bonilla sólo para sí misma."Yo soy máscon mis cosas, con mi historia personal de pareja, la verdad nunca he hablado de mi, precisamente porque era mía", expresó.Pero, conforme la conversación avanzaba, la también actriz comenzó a abrirse y rememorar algunos detalles como que fue en, cuando ella teníay el 38, que se conocieron, cuando trabajaban juntos en unaAsí comenzó la mancuerna que los llevaría a hacer cómplices ypues, hasta cuando Sofía dejó de trabajar, cuando se embarazó de su hijo, siguió apoyando al actor en sus proyectos, así como también se encargó de llevar lasy cuidar a los dosde su esposo,, los cuales había tenido con su primera esposa, Socorro Bonilla.De hecho, para Álvarez ambos son como sus hijos biológicos, aunque, durante toda la charla, dio su lugar a la, a quienes le tocó cuidar, durante la plena adolescencia, en la espera del nacimiento de, el menor de todos."Nació, Héctor básicamente me dijo '¿quieres seguir trabajando o te quieres quedar en casa?, lo que tú quieras', y dije 'no, pues me quedo con mi chamaco', estuve (en casa) básicamente hasta quey ya me dijo 'ya madre, yo solito' y estaban sus hermanos en casa, había demasiado trabajo qué hacer con tres, disfruté mucho esa etapa detenía 15,tenía 11 -cuando Fer nació-", recordó.Denominándolo como "el", la cuenta-cuentos recordó que, el día en que decidieron, más que allá que para contar con el documento civil, lo hicieron motivados en encontrar un mejor precio a la ahora de suscribirse alde México, en el que eranDe hecho, confesó que ni sus hijos se enteraron del día en que fueron al registro a formalizar su relación, jurídicamente hablando."Nadie sabía, nos casamos los dos solos, ni los hijos sabían, no sabía nadie, fuimos a las pláticas allá al registro y nos casamos con otras personas también, nos casamos así y nos regresamos a la casa, estuvimosjuntos, con papel o sin papel estábamos más que juntos, fuimos, desde el principio, pareja- parejos", indicó.El únicoque recuerda que los confrontó fue cuando buscaban recursos para producir la película "" (1990), pues a pesar de que habían recibido apoyo económico, aún se necesitaba de mayor presupuesto, por lo que Bonilla llegó a considerar hipotecar su casa, a lo que Álvarez se negó rotundamente."Dice Héctor 'voy a hipotecar la casa', yo creo que la única vez que tuvimos (problemas), yo dije 'no, la casa es de nuestros hijos, la casa no' y no", ahondó.Fue gracias a la intervención decomo productor lo que libró de buscar otras medidas para recaudar el dinero que les hacía falta para continuar con el rodaje.En la actualidad,sigue dedicándose ay se encuentra cercana a sus; tres de, dos dey dos más de