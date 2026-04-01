Sofía Álvarez rememora su relación con Héctor Bonilla tras 44 años
La actriz habló sobre su rol en la familia Bonilla y su apoyo en proyectos cinematográficos.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).-Sofía Álvarez , quien compartió 44 años
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de vida junto a Héctor Bonilla, rememora la relación que sostuvieron, la cual estuvo marcada por compartir los mismos ideales, relacionados a su profesión y su compromiso con la actuación. Sin embargo, cuando el actor trató de sacrificar, financieramente hablando, todo lo que tenían, ella supo ponerle un freno.
La viuda del primer actor fue entrevistada por Matilde Obregón para "Sin filtros". En principio, Álvarez se mostró reticente a hablar de los pormenores que rodearon su matrimonio, no sólo por su personalidad tímida y reservada, sino por su deseo de preservar todos los detalles de la historia que la unió a Bonilla sólo para sí misma.
"Yo soy más tímida, reservada con mis cosas, con mi historia personal de pareja, la verdad nunca he hablado de mi relación con Héctor, precisamente porque era mía", expresó.
Pero, conforme la conversación avanzaba, la también actriz comenzó a abrirse y rememorar algunos detalles como que fue en 1977, cuando ella tenía 19 años y el 38, que se conocieron, cuando trabajaban juntos en una radionovela.
Así comenzó la mancuerna que los llevaría a hacer cómplices y socios pues, hasta cuando Sofía dejó de trabajar, cuando se embarazó de su hijo Fernando, siguió apoyando al actor en sus proyectos, así como también se encargó de llevar las finanzas de la casa y cuidar a los dos hijos mayores de su esposo, Leonor y Sergio, los cuales había tenido con su primera esposa, Socorro Bonilla.
De hecho, para Álvarez ambos son como sus hijos biológicos, aunque, durante toda la charla, dio su lugar a la madre de los muchachos, a quienes le tocó cuidar, durante la plena adolescencia, en la espera del nacimiento de Fernando, el menor de todos.
"Nació Fernando y dejé de trabajar, Héctor básicamente me dijo '¿quieres seguir trabajando o te quieres quedar en casa?, lo que tú quieras', y dije 'no, pues me quedo con mi chamaco', estuve (en casa) básicamente hasta que Fer entró a la secu y ya me dijo 'ya madre, yo solito' y estaban sus hermanos en casa, había demasiado trabajo qué hacer con tres, disfruté mucho esa etapa de ser mamá, Leonor tenía 15, Sergio tenía 11 -cuando Fer nació-", recordó.
Denominándolo como "el amor de su vida", la cuenta-cuentos recordó que, el día en que decidieron casarse, más que allá que para contar con el documento civil, lo hicieron motivados en encontrar un mejor precio a la ahora de suscribirse al Club Asturiano de México, en el que eran socios.
De hecho, confesó que ni sus hijos se enteraron del día en que fueron al registro a formalizar su relación, jurídicamente hablando.
"Nadie sabía, nos casamos los dos solos, ni los hijos sabían, no sabía nadie, fuimos a las pláticas allá al registro y nos casamos con otras personas también, nos casamos así y nos regresamos a la casa, estuvimos 44 años juntos, con papel o sin papel estábamos más que juntos, fuimos, desde el principio, pareja- parejos", indicó.
El único malentendido que recuerda que los confrontó fue cuando buscaban recursos para producir la película "Rojo amanecer" (1990), pues a pesar de que habían recibido apoyo económico, aún se necesitaba de mayor presupuesto, por lo que Bonilla llegó a considerar hipotecar su casa, a lo que Álvarez se negó rotundamente.
"Dice Héctor 'voy a hipotecar la casa', yo creo que la única vez que tuvimos (problemas), yo dije 'no, la casa es de nuestros hijos, la casa no' y no", ahondó.
Fue gracias a la intervención de Valentín Trujillo como productor lo que libró de buscar otras medidas para recaudar el dinero que les hacía falta para continuar con el rodaje.
En la actualidad, Sofía Álvarez sigue dedicándose a contar cuentos y se encuentra cercana a sus siete nietos; tres de Leonor, dos de Sergio y dos más de Fernando.
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