Stephen Graham, nominado al Emmy por 'Adolescence', destaca identificación de la serie

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El actor británico Stephen Graham, nominado al Emmy a mejor actor por el fenómeno 'Adolescence', considera que parte del éxito de la miniserie de Netflix recae en que "se volvió muy identificable para la gente de muchas maneras".

"Nadie tuvo que imaginar demasiado. Podría ser tu hermana o tu hermano o tu vecino o conoces la infancia de alguien", agregó Graham durante su paso por la alfombra roja de la 77 edición de los premios más codiciados de la televisión estadounidense que se celebran en Los Ángeles.

Graham, quien interpreta Eddie Miller, el padre de una familia cuya vida da un vuelco tras el arresto de su hijo de 13 años, acusado de asesinar a una compañera, afirmó además que se logró captar la esencia de madre en su compañera de reparto Christine Tremarco a través de las suyas.

"Nuestras madres fueron mujeres muy arquetípicas en nuestras vidas, mujeres muy fuertes, matriarcales. Y creo que logramos capturar esa esencia", sentenció.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí