¿Por qué Fey no entonó el Himno Nacional en la pelea del Canelo?

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La noche del sábado 13 de septiembre se llevó a cabo la pelea estelar entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium en la ciudad de Las Vegas de Estados Unidos, dejando ver la euforia de los fanáticos en el país tricolor.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche de celebración y orgullo se convirtió en una velada llena de melancolía, pues el tapatío perdió el título de campeón del peso supermediano tras su derrota contra Crawford por decisión unánime de los jueces, dejando un vacío en el corazón de sus admiradores.

Además, uno de los aspectos que más sorprendió a los espectadores fue la ausencia del Himno Nacional Mexicano, que comúnmente suele entonarse previo a cualquier enfrentamiento o competencia deportiva.

La decisión de que el Himno Nacional Mexicano no se interpretara antes de subir al ring fue tomada por Netflix, la plataforma que transmitió el evento de manera exclusiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta ocasión, la empresa tomó la decisión de prohibir los himnos nacionales como parte de una modificación en el protocolo y la logística, ya que Netflix y la empresa TKO Group Holdings buscaban que el evento fuera más corto y con menos espectáculo, enfocándose únicamente en la pelea.

Las compañías también les negaron a los participantes ingresar al cuadrilátero con algún artista. En pocas palabras, la ausencia del Himno Nacional Mexicano se debió a un recorte en la ceremonia de introducción, aplicado por el presidente de la UFC, Dana White y el ministro árabe Turki Al-Sheikh, coproductores de la pelea.

Ante la decisión tomada por la plataforma de streaming, momentos antes del combate, la intérprete de "Azúcar amargo" ingresó a los vestidores del boxeador mexicano, para cantar algunas estrofas de este símbolo patrio.

"Nada nos detiene, ¡mexicano con orgullo! Eres nuestro campeón @canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México", escribió la artista en Instagram.

La artista compartió el íntimo momento a través de sus redes sociales, dejando claro que, a pesar de las adversidades, el orgullo de ser mexicano siempre será prioridad. Al finalizar la interpretación y con la bandera de México a sus espaldas, el Team "Canelo" cerró con un fuerte ¡Viva México! y los aplausos hicieron eco por toda la habitación.