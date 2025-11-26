Stranger Things 5: Conoce los 8 episodios que cerrarán la saga

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, Netflix lanzará el esperado último capítulo de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de ciencia ficción de la última década.

Con el estreno de la quinta y última temporada, los fanáticos de la saga podrán finalmente ver el cierre de una historia que ha marcado una generación, cargada de nostalgia, acción, misterio y una buena dosis de terror.

En esta temporada final, los protagonistas, encabezados por la valiente Once, regresan a Hawkins para enfrentarse una vez más a los oscuros secretos del Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, el grupo de amigos tratará de desentrañar los últimos misterios que rodean a la peligrosa dimensión paralela, mientras se enfrentan a sus propios miedos y a nuevas amenazas que pondrán a prueba todo lo que han vivido hasta ahora.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada final contará con un total de ocho episodios, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia llena de emoción y suspenso.

Según los hermanos Duffer, esta temporada traerá a los fanáticos "todo lo que quedó por hacer" en cuanto a criaturas y enigmas; por lo que no solo se resolverán los misterios más grandes de la serie, sino que también se dará un cierre definitivo a la amenaza que representa el Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, los temibles Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna y el Upside Down tendrán un papel importante, llevando a los personajes al límite.

La temporada final se lanzará en tres volúmenes, cada uno con un conjunto de episodios llenos de giros dramáticos y momentos que dejarán huella. Aquí te dejamos el detalle de los episodios y su fecha de estreno:

Volumen 1 — Estreno: 26 de noviembre

Episodio 1: La misión

Episodio 2: La desaparición de...

Episodio 3: La trampa de Turnbow

Episodio 4: Hechicero

Volumen 2 — Estreno: 25 de diciembre

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3— Estreno: 31 de diciembre

Episodio 8: The Rightside Up.