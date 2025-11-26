logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Stranger Things 5: Conoce los 8 episodios que cerrarán la saga

La quinta temporada de Stranger Things llega con un total de 8 episodios cargados de emoción y suspenso

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 09:21 p.m.
A
Stranger Things 5: Conoce los 8 episodios que cerrarán la saga

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, Netflix lanzará el esperado último capítulo de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de ciencia ficción de la última década.

Con el estreno de la quinta y última temporada, los fanáticos de la saga podrán finalmente ver el cierre de una historia que ha marcado una generación, cargada de nostalgia, acción, misterio y una buena dosis de terror.

En esta temporada final, los protagonistas, encabezados por la valiente Once, regresan a Hawkins para enfrentarse una vez más a los oscuros secretos del Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, el grupo de amigos tratará de desentrañar los últimos misterios que rodean a la peligrosa dimensión paralela, mientras se enfrentan a sus propios miedos y a nuevas amenazas que pondrán a prueba todo lo que han vivido hasta ahora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¿Cuántos episodios tiene la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada final contará con un total de ocho episodios, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia llena de emoción y suspenso.

Según los hermanos Duffer, esta temporada traerá a los fanáticos "todo lo que quedó por hacer" en cuanto a criaturas y enigmas; por lo que no solo se resolverán los misterios más grandes de la serie, sino que también se dará un cierre definitivo a la amenaza que representa el Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, los temibles Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna y el Upside Down tendrán un papel importante, llevando a los personajes al límite.

La temporada final se lanzará en tres volúmenes, cada uno con un conjunto de episodios llenos de giros dramáticos y momentos que dejarán huella. Aquí te dejamos el detalle de los episodios y su fecha de estreno:

Volumen 1 — Estreno: 26 de noviembre

Episodio 1: La misión

Episodio 2: La desaparición de...

Episodio 3: La trampa de Turnbow

Episodio 4: Hechicero

Volumen 2 — Estreno: 25 de diciembre

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3— Estreno: 31 de diciembre

Episodio 8: The Rightside Up.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Stranger Things 5: Conoce los 8 episodios que cerrarán la saga
Stranger Things 5: Conoce los 8 episodios que cerrarán la saga

Stranger Things 5: Conoce los 8 episodios que cerrarán la saga

SLP

El Universal

La quinta temporada de Stranger Things llega con un total de 8 episodios cargados de emoción y suspenso

Foo Fighters encabezan el cartel de la Feria de León 2026
Foo Fighters encabezan el cartel de la Feria de León 2026

Foo Fighters encabezan el cartel de la Feria de León 2026

SLP

El Universal

Prepárate para asegurar tus boletos y disfrutar de la diversidad musical que ofrecerá la Feria de León 2026. ¡No te quedes fuera de este gran evento!

Roberto Palazuelos responde a acusaciones de Profeco
Roberto Palazuelos responde a acusaciones de Profeco

Roberto Palazuelos responde a acusaciones de Profeco

SLP

El Universal

El actor y empresario se defiende de las acusaciones de la Profeco sobre su hotel en Tulum

Fátima Bosch: Sueños de Reina de Belleza desde la Niñez
Fátima Bosch: Sueños de Reina de Belleza desde la Niñez

Fátima Bosch: Sueños de Reina de Belleza desde la Niñez

SLP

El Universal

Fátima Bosch muestra desde pequeña su pasión por los certámenes de belleza, culminando en su coronación como Miss Universo en Tailandia.