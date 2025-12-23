Stranger Things revoluciona Spotify con sus canciones

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- A unas horas del estreno de la segunda parte de la quinta temporada de "Stranger Things" después de una década, la historia cierra la historia en Hawkins y también etapa cultural que redefinió la nostalgia ochentera para una nueva audiencia.

Lejos de funcionar como simple fondo, las canciones elegidas en la serie hicieron que las nuevas generaciones descubrieran sonidos que, aunque no vivieron en su momento, fueron grandes éxitos y que volvieron a ser virales gracias a la producción de Netflix.

De acuerdo con datos de Spotify, el impacto de la serie ha provocado aumentos históricos en reproducciones globales.

Tras el estreno más reciente, varios temas clásicos registraron picos inesperados de popularidad a nivel mundial:

"Upside Down" (1980) de Diana Ross aumentó 1,250% sus reproducciones globales.

"I Think We´re Alone Now" (1987) de Tiffany creció 880%.

"Mr. Sandman" (1954) de The Chordettes registró un alza de 625%.

"Fernando" (1976) de ABBA subió 335% a nivel global y 645% específicamente entre la Generación Z.

El fenómeno también se refleja en el comportamiento de los usuarios: desde la primera temporada se han creado más de 205 mil playlists temáticas de Stranger Things en todo el mundo.

El caso más emblemático llegó con la temporada 4. "Running Up That Hill" (1985) de Kate Bush, la canción favorita de Max Mayfield, entró por primera vez al Billboard Hot 100, 38 años después de su lanzamiento.

Algo similar ocurrió con "Master of Puppets" (1986) de Metallica, que debutó en el Top 10 del Reino Unido por primera vez en su historia y acumuló 17.5 millones de descargas en solo una semana tras su aparición en la serie.

El Volumen 2 de la temporada 5 se estrenará el 25 de diciembre, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados de las fiestas decembrinas. Los episodios estarán disponibles a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Los episodios del Volumen 2 son:

Capítulo 5: "Shock Jock" (1 h 8 min). Retoma la historia tras los sucesos de "Hechicero" y se enfoca en las consecuencias de que Will haya canalizado los poderes de Vecna, con regresos inesperados de personajes clave.

Capítulo 6: "Escape de Camazotz" (1 h 15 min). Señalado por los Duffer como el episodio más conmovedor de esta tanda, donde las decisiones alcanzan un punto crítico y la tensión emocional se dispara.

Capítulo 7: "El puente" (1 h 5 min). Uno de los episodios más emotivos de toda la serie, solo superado por el final definitivo, y el encargado de preparar el terreno para el cierre total de Stranger Things.