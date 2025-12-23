logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois

La norma en Illinois permite a adultos con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para morir. Papa León XIV llama a reflexionar sobre la vida.

Por EFE

Diciembre 23, 2025 07:19 p.m.
A
Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois

Roma, 23 dic (EFE).- El papa León XIV dijo este martes que está "muy decepcionado" por la firma por parte del gobernador del estado de Illinois, JB Pritzker, del proyecto de ley que permite a algunos adultos con enfermedades terminales el suicidio con ayuda médica.

El papa, estadounidense y precisamente de Chicago, en Illinois, explicó que en su reunión reciente con Pritzker ya se habló de ello. "Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el principio hasta el final", dijo el papa a los medios al salir de su residencia de Castel Gandolfo.

"Y, lamentablemente, por diferentes razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello. Invitaría a todas las personas, especialmente en estas fiestas navideñas, a reflexionar sobre la naturaleza de la vida humana, la bondad de la vida humana", añadió.

Y agregó: "Dios se hizo humano como nosotros para mostrarnos lo que significa realmente amar la vida humana. Y espero y rezo para que el respeto por la vida vuelva a crecer en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Proyecto de Ley de Ayuda Médica y Morir, entrará en vigor el 12 de septiembre próximo en Illinois y permite a los adultos con enfermedades terminales, con un pronóstico vital de un máximo de seis meses, la opción de solicitar a su médico una receta que pueden ingerir ellos mismos para morir en sus propios términos.

La norma es también en ese estado como la 'Ley de Deb' en honor a la residente de Illinois Deb Robertson, quien vive con una rara enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois
Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois

Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois

SLP

EFE

La norma en Illinois permite a adultos con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para morir. Papa León XIV llama a reflexionar sobre la vida.

¡MAGIA DE NAVIDAD!
¡MAGIA DE NAVIDAD!

¡MAGIA DE NAVIDAD!

SLP

Maru Bustos

ENTREGAN SUS CARTAS DE PETICIONES A SANTA CLAUS

NAVIDAD EN ARMONÍA
NAVIDAD EN ARMONÍA

NAVIDAD EN ARMONÍA

SLP

Agencias

LA CENA DE NOCHE BUENA ES UNA CELEBRACIÓN PARA DISFRUTAR CON LOS SERES QUERIDOS EN PAZ, AMOR Y FELICIDAD

Papa insta a Curia Romana a fomentar amistad entre miembros
Papa insta a Curia Romana a fomentar amistad entre miembros

Papa insta a Curia Romana a fomentar amistad entre miembros

SLP

AP

León XIV propone soluciones para la disminución de sacerdotes en el mundo, abordando desafíos como la soledad y los problemas económicos.