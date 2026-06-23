"SUPERGIRL" Y "KRYPTO" SE UNIRÁN A "FORTNITE"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Con motivo del estreno de la película de la superheroína del universo de DC Comics: "Supergirl", el próximo 25 de junio de 2026 en cines de México, el videojuego battle royale de Epic Games, "Fortnite", anunció su siguiente colaboración en redes.
Dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, este filme de Warner Bros presentará el origen de Kara Zor-El, nombre real de la superheroína, y les mostrará a los fans la faceta más imperfecta y cruda del heroísmo y la justicia.
La actriz australiana Milly Alcock será la encargada de dar vida a la prima de Kal-El, mejor conocido como Superman, planteando llegar a un público más variado con una interpretación más realista y rebelde de un superhéroe.
Como es costumbre en las colaboraciones de "Fortnite", a la tienda llegarán los skins de "Supergirl" y "Krypto", la fiel mascota perruna de Kal-El que también sobrevivió a la explosión del planeta Krypton. El can posee superpoderes, como fuerza, velocidad, vuelo, rayos X y visión de calor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La colaboración formará parte del Capítulo 7 de la reciente estrenada Temporada 3, llamada "Fugitivos". El skin de la superheroína llevará su traje azul y rojo, con botas altas; además contará con un estilo alternativo, inspirado en su atuendo casual: una chaqueta y unas gafas de sol.
no te pierdas estas noticias
Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York
El Universal
El alta médica marca el inicio de un proceso de reposo y seguimiento especializado.
Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna
El Universal
La casa en Buckinghamshire y otros bienes forman parte de la herencia asignada.
La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín
El Universal
El fenómeno de Merlín se suma a una tradición de patos emblemáticos en la cultura popular y animación.