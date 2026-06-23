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"SUPERGIRL" Y "KRYPTO" SE UNIRÁN A "FORTNITE"

Por El Universal

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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"SUPERGIRL" Y "KRYPTO" SE UNIRÁN A "FORTNITE"
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      Con motivo del estreno de la película de la superheroína del universo de DC Comics: "Supergirl", el próximo 25 de junio de 2026 en cines de México, el videojuego battle royale de Epic Games, "Fortnite", anunció su siguiente colaboración en redes.

      Dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, este filme de Warner Bros presentará el origen de Kara Zor-El, nombre real de la superheroína, y les mostrará a los fans la faceta más imperfecta y cruda del heroísmo y la justicia.

      La actriz australiana Milly Alcock será la encargada de dar vida a la prima de Kal-El, mejor conocido como Superman, planteando llegar a un público más variado con una interpretación más realista y rebelde de un superhéroe.

      Como es costumbre en las colaboraciones de "Fortnite", a la tienda llegarán los skins de "Supergirl" y "Krypto", la fiel mascota perruna de Kal-El que también sobrevivió a la explosión del planeta Krypton. El can posee superpoderes, como fuerza, velocidad, vuelo, rayos X y visión de calor.

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      La colaboración formará parte del Capítulo 7 de la reciente estrenada Temporada 3, llamada "Fugitivos". El skin de la superheroína llevará su traje azul y rojo, con botas altas; además contará con un estilo alternativo, inspirado en su atuendo casual: una chaqueta y unas gafas de sol.

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