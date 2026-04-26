Supernova Genesis: Ari Geli no peleará contra Milica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El primer combate de

, programado para las 17:15 (tiempo del centro de México) entre

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, se ha cancelado.Esto debido a que la creadora de contenido de España presentó, durante la25 de abril y la madrugada del domingo.Aunque aún no se ha dicho su, en lasde Supernova anunciaron que se tomó la decisión deante, en pro de su estado físico.La propiacompartió fotos y videos en su Instagram, donde se ve en ely, posteriormente, con-----¿Contra quién va a pelearen Supernova?Sin embargo, en el mismo comunicado, la organización del evento afirmó que la influencer argentina síy que su contrincante será anunciada durante el evento.se convierte en laque se baja del evento porLa primera fue, quien no pudo subirse al ring ante Kim Shantal. Karely Ruiz fue su reemplazo.