Survivor 50 contará con la presencia de Billie Eilish y Mr Beast

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Las plataformas digitales estallaron luego de darse a conocer la lista oficial de celebridades que conformaría el elenco principal de la temporada 50 del reality show estadounidense "Survivor 50: In the Hands of the Fans" (En manos de los fans).

En el tráiler de la nueva temporada, estrenado el pasado miércoles 17 de diciembre luego del final de la temporada 49 y la coronación de Savannah Louie como ganadora, se revelan algunos de los cameos que tendrá esta nueva temporada, lo que provocó gran revuelo entre los fanáticos y espectadores de todas partes del mundo.

Entre las próximas apariciones especiales destacan la presunta visita de la cantante Billie Eilish, el músico Zac Brown, el presentador Jimmy Fallon y el creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast, quienes visitarán la isla durante los desafíos para explicar las dinámicas de los retos y hasta el rumbo de cada uno de ellos.

Celebrado el estreno de su quincuagésima temporada y su aniversario número 25, "Survivor" es un reality show estadounidense que se caracteriza por reunir a 24 jugadores en una isla lejos de la civilización, con el objetivo de que demuestren sus aptitudes de supervivencia en un entorno hostil y rodeado de naturaleza.

Esta temporada ha traído un cambio en su dinámica, pues para esta edición, 24 de los mejores náufragos del programa se embarcarán en una nueva aventura salvaje, donde los fans decidirán su destino en cada uno de los retos. "Me gustaría participar. Creo que sería genial en lo físico. Pero hay que hacer matemáticas y demás, y no se me daría bien", reveló Billie para una entrevista con el medio Variety en 2023.

Finalmente, su nueva temporada se estrenará el próximo miércoles 25 de febrero de 2026 por el canal CBS. Este programa tiene su propia versión mexicana, llamada "Survivor México" y transmitida por TV Azteca, un show en el que diversas personalidades del mundo del entretenimiento muestran sus habilidades para sobrevivir.