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TAY KEITH MUERE A LOS 29 AÑOS

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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TAY KEITH MUERE A LOS 29 AÑOS
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      El productor musical Tay Keith, una de las figuras más influyentes del hip-hop de la última década, fue hallado muerto el jueves 18 de junio en su apartamento de Nashville, Tennessee. Tenía 29 años.

      De acuerdo con Billboard, la Policía Metropolitana de Nashville acudió al lugar para realizar una revisión de bienestar y encontró al músico inconsciente. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de un acto delictivo.

      Nacido como Brytavious Lakeith Chambers, el productor originario de Memphis dejó una huella en la música urbana gracias a su característico sonido trap. Según Billboard, consiguió 11 temas dentro del Top 10 del Billboard Hot 100 y cuatro sencillos que alcanzaron el número uno, entre ellos "Sicko Mode", de Travis Scott, y "First Person Shooter", de Drake. También estableció el récord de más canciones en el primer lugar de la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs durante la presente década, con seis.

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