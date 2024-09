Taylor Swift triunfa en los MTV Video Music Awards 2024

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Una vez más Taylor Swift se corona como la reina indiscutible de la industria musical, al llevarse siete premios MTV Video Music Awards, incluido Artista del Año, en una ceremonia que tuvo gran presencia latina y momentos inolvidables, como la actuación de Katy Perry.

La leyenda del hip hop Eminem, fue el encargado de abrir el show, luciendo un peculiar aspecto, ya que traía un rubio platinado con una barba negra, lo mismo sus bailarines mientras, caminaba al escenario cantando "Houdini".

El primer premio que se entregó fue a Mejor Colaboración, el cual fue obtenido por Swift y Post Malone por el sencillo "Fortnight". Durante su discurso de agradecimiento, la estrella del pop hizo un homenaje a las víctimas del 11S, tragedia que hoy cumple 23 años.

"Hoy me desperté en Nueva York y hoy se celebra el 11S, no he dejado de pensar en lo que pasó hace 23 años y en todos los que perdieron a sus seres queridos. Todo lo que suceda esta noche va detrás de esto", dijo.

"¿Estamos listos para la fiesta?", expresó Karol G, quien parada en medio de un tendedero de banderas de Latinoamérica comenzó a interpretar "Si antes te hubiera conocido", para después seguir el show en la recreación de una playa colombiana y luego caminó directo a Tylor Swift y Camilla Cabello para bailar con ellas, momento que se hizo viral en las redes sociales.

La ex Black Pink, Lisa, se llevó el reconocimiento a mejor K-Pop gracias a su sencillo "Rockstar"; mientras que Shawn Mendes estrenó su nueva canción, "Nobody Knows", acompañado de una banda en vivo y demostrando porqué es una superestrella.

Una presentación fuera de este mundo es la que ofreció Sabrina Carpenter, quien apareció en las alturas de la UBS Arena, sentada en un columpio y rodeada de estrellas, mientras cantaba "Taste" bailó y hasta besó a un extraterrestre, para después interpretar, entre astronautas, "Espresso", el cual ha sido el gran éxito de su carrera.

Pero quien prendió fuego al escenario fue la brasileña Anitta, con el medley de "Savage Funk" y "Alegría", para lo cual contó con la participación de Fat Joe, DJ Khaled y Tiago PZK, enloqueciendo a los presentes con su movimiento de cadera.

El momento de homenajear a una grande llegó, Orlando Bloom subió al escenario para hablar de su pareja, la cantante Katy Perry, de quien destacó su sentido del humor, el gran amor que siente por su familia, su trabajo y, por supuesto, sus fans.

"Felicidades estoy orgulloso de ti", expresó Bloom antes de dar paso a Katy Perry, quien recibió el Video Vanguard Award por su trayectoria.

Una presentación de ensueño es la que ofreció Katy Perry, con un medley de sus éxitos Dark Horse, E.T., I´m is mine, California Girl, Teenage Dream, I Kissed A Girl y Firework, en la que pasó de todo, desde bolar, brincar sobre sus bailarines, hasta tener mariposas azules gigantes volando por el recinto

"¡Estoy en el primer día de mi periodo, no lo puedo creer! Gracias MTV por creer desde el primer día en mí, hay que alinear muchas cosas para tener una carrera sólida... gracias a MySpace y todos los lugares donde pude encontrar mi identidad, a mis KatyCats (fans) y a la comunidad LGBT, porque sin ustedes no podría estar aquí", expresó Perry, para después de recibir su premio de manos de Orlando y un apasionado beso.

Los latinos siguieron poniendo el sabor a la noche con Rauw Alejandro que trajo a Puerto Rico al escenario, y Camila Cabello con su regreso a los MTV VMAs, además del momento rockero con Lenny Kravitz

Entonces Thalía hizo su aparición para dar los nombres de los nominados a Mejor Latino, premio que fue dado a Anitta, que expresó sentirse feliz por el premio y recalcó que ha sido un año maravilloso para la música latina, en especial para Karol G, pero comentó que por algo ella estaba ahí y es gracias a que Brasil la apoyaba.

Finalmente, el premio Video del Año fue para Taylor Swift por "Fortnight", por lo cual invitó a todos sus colaboradores a subir al escenario con ella, ahí expresó que el haber dirigido este video había sido algo maravilloso. Entre los agradecimientos mencionó al mexicano Rodrigo Prieto, quien fue el encargado de la fotografía.

Lista completa de ganadores

Video del Año: Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Mejor Colaboración: Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Mejor Afrobeats: Tyla – Water

Canción del Año: Sabrina Carpenter - Espresso

Mejor K-Pop: LISA – Rockstar

Artista del año: Taylor Swift

Mejor Pop: Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo: Chappell Roan

Mejor Latino: Anitta – Mil Veces

Mejor Hip-Hop: Eminem – Houdini

Mejor R&B: SZA – Snooze

Mejor Alternativa: Benson Boone - Beautiful Things

Mejor Rock: Lenny Kravitz – Human

Canción del Verano: Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight

Video para el bien: Billie Eilish - What Was I Made For? (para la película Barbie)

Mejor Edición: Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | Chancler Haynes

Mejor Dirección: Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | Taylor Swift

Mejor Fotografía: Ariana Grande - We can't be friends (wait for your love) | Anatol Trofimov

Mejor Coreografía: Dua Lipa - Houdini | Charm La'Donna

Mejores Efectos Especiales: Eminem - Houdini | Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic y Flawless Post

Mejor Dirección de Arte: Megan Thee Stallion - BOA | Brittany Porter