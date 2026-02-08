Taylor Swift arrasa en redes con 'Opalite'

logo pulso
Por El Universal

Febrero 08, 2026
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El lanzamiento de "Opalite", el nuevo video musical de la cantante y compositora estadounidense, Taylor Swift, ha causado furor entre fans y amantes del pop en todas partes, rompiendo récords históricos por reproducciones en Spotify, y posicionándose como la segunda canción en el Top 50 a nivel global.

Una vez más, Swift está demostrando que sabe perfectamente cómo imponer tendencias y revolucionar en redes sociales, pues a tan solo dos días del estreno del video, "Opalite" ya se ha convertido en todo un fenómeno viral también.

Similar a lo que sucedió tras el lanzamiento del video de "The Fate of Ophelia", el primer sencillo de "The Life of a Showgirl" -su doceavo álbum de estudio original-, "Opalite" se ha hecho un nuevo trend viral en plataformas como TikTok e Instagram, pues usuarios de alrededor de todo el mundo están dedicándose a replicar el icónico baile en pareja que Swift hace durante una de las escenas del video.

-----¿Cómo es el nuevo trend de "Opalite"?

El nuevo trend viral está inspirado en una de las escenas del video musical de "Opalite". Se trata del final de la canción, en el que Swift, acompañada del actor irlandés, Domhnall Gleeson, hacen un baile en pareja para una competencia en la historia del video.

Sabemos que no hay nada que TikTok ame más que un baile divertido, y la secuencia de movimientos del video de Swift, que es intencionalmente torpe y graciosa, ha hecho que esta tendencia sea perfecta para redes.

En TikTok e Instagram, miles de usuarios e internautas ya han usado el audio de la canción para comenzar a publicar sus réplicas del divertido baile, ya sea acompañados de parejas, amigos o familiares.

Hasta ahora, parece que este trend podría alcanzar la magnitud del baile viral de "The Fate of Ophelia", en el que incluso, la misma Taylor Swift, invitó a sus fans a replicarlo.

