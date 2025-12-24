Taylor Swift dona millones a causas solidarias

NUEVA YORK, EU, diciembre 24 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La cantante estadounidense Taylor Swift realizó importantes donaciones millonarias a distintas organizaciones benéficas que luchan contra el hambre, las enfermedades cardiovasculares y las dificultades económicas que enfrentan artistas y trabajadores de la música, informaron las entidades beneficiadas.

La intérprete de "Tis the Damn Season" donó un millón de dólares a Feeding America, otro millón a la American Heart Association (AHA) y realizó además una contribución "generosa" a MusiCares, el fondo solidario de la Academia de Grabación, según comunicados oficiales difundidos por las organizaciones.

"Seguimos siendo Fearless en nuestro compromiso inquebrantable para prevenir las enfermedades cardíacas y ayudar a que los estadounidenses vivan más y mejor", señaló la American Heart Association, que destacó que la donación permitirá avanzar en investigaciones científicas, reforzar la prevención y ampliar el acceso a tratamientos que salvan vidas.

El aporte de Swift a la AHA tiene además un fuerte componente personal: su padre, Scott Swift, fue sometido en junio a una cirugía de bypass quíntuple, recordó la organización.

Por su parte, la directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, expresó su "enorme gratitud" por el respaldo de la artista. "En esta temporada navideña, su apoyo continuo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para acabar con el hambre", afirmó.

En tanto, la Academia de Música Country (ACM) informó el miércoles que también fue beneficiaria de la generosidad de Swift. La donación se destinará a la campaña ACM Lifting Lives, que brinda asistencia a músicos afectados por dificultades económicas y problemas de salud.

"La música country puede ser una fuerza transformadora, y Taylor encarna plenamente ese espíritu", señaló la institución.

El gesto solidario de la cantante también tuvo un efecto multiplicador entre sus seguidores. Fans de Swift realizaron donaciones a iniciativas vinculadas con personas cercanas a la artista, como el fondo Original Element, impulsado por el jugador de la NFL Khalen Saunders, hermano de uno de los bailarines del Eras Tour.

La organización recibió una avalancha de aportes de 13 dólares, número asociado a la cantante, destinados a promover el acceso al deporte para comunidades diversas, incluidos jóvenes LGBTQ+.

"Gracias a todos. Cada dólar será reinvertido en la comunidad", escribió Saunders en redes sociales.