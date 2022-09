"Te quiero mucho, Dua Lupe"; Dr. Simi se reconcilia con Dua Lipa (video)

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- En su paso por México, la cantante británica, Dua Lipa, estuvo rodeada de mucha polémica durante su estancia en nuestro país; primero causó furor por los lugares que visitó, ya que cientos de fans la siguieron por la ciudad, en restaurantes, museos y hasta le llevaron mariachis a su hotel.

Tras su exitosa presentación en el Foro Sol, ante un lleno total, la intérprete de "Levitating" continuó celebrando en un antro con amigos e influencers, cuando le tocó experimentar un fuerte sismo de 6.9 grados de intensidad; mientras esto acontecía en la madrugada, en la red se volvía viral un video de ella pateando un peluche del Dr. Simi que los fans le aventaron en pleno concierto.

La figura de este famoso personaje últimamente se ha vuelto icónica, ya que es una reciente tradición arrojar sus muñecos durante los conciertos y en los últimos días el público se ha mostrado muy susceptible ante los desprecios de los artistas que no lo reciben de buena manera; como fue el caso del vocalista de la banda Café Tacvba, que dejó sin cabeza a un Simi en pleno concierto y le llovieron fuertes críticas en redes sociales.

---La aclaración de Dua Lipa después de patear al Dr. SimiNo tardó en hacerse viral el video de Dua Lipa pateando al peluche del Dr. Simi fuera del escenario y los comentarios al respecto no se hicieron esperar, generando una fuerte polémica.Durante su siguiente show, el 23 de Septiembre en Monterrey, recibió un segundo muñeco, a quien sostuvo en sus manos para después dedicarle una línea de la canción "We´re Good" mirándolo a los ojos y jugando con él. Más tarde aclaró toda la situación en su Instagram, diciendo que el tener objetos en el escenario representa un peligro para ella y sus bailarines.---Dr. Simi reacciona a la reconciliación con Dua LipaA través de la cuenta oficial del Dr. Simi en TikTok, posteó todo el contexto de lo vivido en CDMX, mientras explica: "Decían que no me quería..." y después anexó el video donde aparece en el escenario junto a Dua Lipa en Monterrey, compartiendo el momento único que vivieron cuando le cantó, además mostró la captura de la aclaración de la cantante y respondió a la aclaración, diciendo: "Te quiero Mucho, Dua Lupe".La video reacción rápidamente se volvió viral y hasta ahora ya cuenta con 407 mil vistas, 59 mil "likes" y más de 500 comentarios donde los usuarios mueren de risa por la reacción de la cantante, mientras que otros opinan que la presión social por la polémica la obligaron a aclarar la situación.