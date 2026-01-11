logo pulso
Teyana Taylor sorprende al ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz

El premio Globo de Oro reconoce el talento de Teyana Taylor en 'One Battle After Another'

Por EFE

Enero 11, 2026 07:49 p.m.
Beverly Hills (EE.UU.), 11 ene (EFE).- La actriz estadounidense Teyana Taylor obtuvo este domingo su primer Globo de Oro por su interpretación en 'One Battle After Another', superando a Ariana Grande ('Wicked: For Good'), Elle Fanning ('Sentimental Value'), Emily Blunt ('The Smashing Machine'), Amy Madigan ('Weapons') e Inga Ibsdotter (Sentimental Value').

