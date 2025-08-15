Thalía celebra 30 años de "María la del Barrio": ¡Y a mucha honra!

Este 2025 se cumplen tres décadas del estreno de "María la del Barrio", una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, y su protagonista, Thalía, no dejó pasar la fecha.

A través de sus redes sociales, la también cantante compartió un mensaje emotivo en el que recordó la historia de la joven que enfrenta la adversidad y aseguró que el melodrama dejó una enseñanza de vida:

"30 años de nuestra querida María la del Barrio. Este personaje nos ha enseñado a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca debemos olvidar de dónde venimos", escribió.

Thalía dijo estar eternamente agradecida por haber sido parte de este proyecto que —afirmó— ha conectado y unido familias alrededor del mundo:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia".

La telenovela se estrenó en 1995 por Televisa y fue transmitida en más de 180 países. La trama sigue a María, una joven humilde que, tras perder a su familia, es acogida por un hombre adinerado para ayudarla a salir adelante.

El elenco incluyó a Fernando Colunga, Héctor Soberón, Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta, Ana Patricia Rojo, Yuliana Peniche y a Itatí Cantoral como la inolvidable villana Soraya Montenegro.

La producción formó parte de la famosa trilogía de "Las Marías", junto con María Mercedes y Marimar, que consolidó la carrera de Thalía como reina de las telenovelas.

En redes, sus seguidores reaccionaron con mensajes de cariño: "Nuestra María. La telenovela más icónica de todos los tiempos", "La mejor y punto", "Mi María favorita de la trilogía".