Thalía celebra 30 años de "María la del Barrio": ¡Y a mucha honra!
Recuerda su impacto y agradece a sus seguidores.
Este 2025 se cumplen tres décadas del estreno de "María la del Barrio", una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, y su protagonista, Thalía, no dejó pasar la fecha.
A través de sus redes sociales, la también cantante compartió un mensaje emotivo en el que recordó la historia de la joven que enfrenta la adversidad y aseguró que el melodrama dejó una enseñanza de vida:
"30 años de nuestra querida María la del Barrio. Este personaje nos ha enseñado a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca debemos olvidar de dónde venimos", escribió.
Thalía dijo estar eternamente agradecida por haber sido parte de este proyecto que —afirmó— ha conectado y unido familias alrededor del mundo:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia".
La telenovela se estrenó en 1995 por Televisa y fue transmitida en más de 180 países. La trama sigue a María, una joven humilde que, tras perder a su familia, es acogida por un hombre adinerado para ayudarla a salir adelante.
El elenco incluyó a Fernando Colunga, Héctor Soberón, Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta, Ana Patricia Rojo, Yuliana Peniche y a Itatí Cantoral como la inolvidable villana Soraya Montenegro.
La producción formó parte de la famosa trilogía de "Las Marías", junto con María Mercedes y Marimar, que consolidó la carrera de Thalía como reina de las telenovelas.
En redes, sus seguidores reaccionaron con mensajes de cariño: "Nuestra María. La telenovela más icónica de todos los tiempos", "La mejor y punto", "Mi María favorita de la trilogía".
no te pierdas estas noticias
Thalía celebra 30 años de "María la del Barrio": ¡Y a mucha honra!
El Universal
Recuerda su impacto y agradece a sus seguidores.
Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath en LCDF
El Universal
La salida inesperada de Adrián Marcelo de un programa de famosos causa revuelo
Pepe Aguilar reacciona al hate por entrevista de Nodal
El Universal
Pepe Aguilar se defiende de los ataques anónimos y recuerda su pasado de bullying. Muestra su desinterés por las críticas de los haters en redes sociales.