Thalía y los dos trastornos en su salud

Thalía estrenó hace unos días su sencillo “Psycho Bitch”, y ya lleva más de un millón de reproducciones y más de 40 mil “Me gusta” en la plataforma de YouTube.

Thalía fue invitada al programa “Pinky Promise”, de Karla Díaz, que se emite también por YouTube. Durante el episodio, la cantante hizo un repaso de los momentos importantes de su carrera.En una parte de la entrevista, Thalía mencionó uno de sus trastornos: “Soy disléxica, entonces hay veces que me cuesta tantísimo de pronto hablar el inglés, me cuesta muchísimo…”. Reveló que ha llegado a sufrir fuertes dolores por la enfermedad de Lyme: “Yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije: ‘Mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir, estoy a punto de morir. Ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo es horrible’”.